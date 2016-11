Uudised

Projekt on üle ootuste keeruline (1)

Laupäev, 12. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Laupäev, 12. november 2016. Praegu ootab Leiger Sitsiilias Messinas ilmaolude paranemist, et jätkata teed Eestisse. FOTO: TS Laevad Eesti Päevalehe ajakirjanik Kadri Paas analüüsib oma eilses leheloos teemat, kas parvlaeva Leiger vead oleksid teatud oludes jäänud olemata.



Küsimus on ka selles, kas Leigeri ja ülejäänud kolme parvlaeva puhul ehitusjärelevalvet teinud Baltic Workboats ei teinud oma tööd korralikult, et veeteede amet heidab Leigerile ette vähemalt 21 olulist viga.



TS Laevade juhatuse liige Mart Loik väidab, et praegu töötab tehases rahvusvaheline klassiühing DNV GL, kes on valitud kontrollima ehitatavatel laevadel kehtestatud nõuete täitmist, sealhulgas kontrollima ja kinnitama projekti ning ehituse vastavust kinnitatud projektile kuni laeva lõpliku vastuvõtmiseni.



“TS Laevade uute laevade ehituse puhul delegeeris veeteede amet osaliselt ka oma lipuriigi õigused klassiühingule. Klassiühingu väljastatud sertifikaadid annavad laevale õiguse väljuda tehasest ja hakata vedama reisijaid või kaupa,” selgitas Loik.



Küsimusele, kui õhku on jäänud veel 21 kaunikesti põhimõttelist viga, siis kas eksis projekteerija või tehas, kes ei ehitanud laeva projekti järgi, vasta Loik, et ilmselt tehas.



Loik väidab, et isegi Soome tehased ei suuda reisilaevu niimoodi ehitada, et jooksvalt ei ilmneks ühtki puudust.



“See ei ole lihtsalt võimalik. Keegi ega miski ei ole perfektne ja iga ehituse käigus ilmneb tavaliselt sadu eri kaalukusega märkusi,” märkis Loik.

Täiesti eraldi teema on nende puuduste kõrvaldamine ja Loik tunnistab, et Leigeri puudusi ei ole tõenäoliselt kunagi võimalik nullini viia.



Võib siiski rahule jääda



Vaatamata sellele, et evakuatsioonikoridorid on normist mitukümmend sentimeetrit kitsamad, pardakaamerad kipuvad streikima, sonar ei tööta kindlal kiirusel ja kiiruselogi valetab kümnest sõlmest suuremal kiirusel, on Leiger valmis.



“Lõpptulemusega võib Leigeri puhul praegu rahule jääda. Me saime tehaselt kätte trahvid kogu viivitatud aja eest, lisaks märkimisväärse rahalise kompensatsiooni väiksemate mittevastavuste eest ja meil on tehasepoolne finantstagatis garantiitöödele. Loomulikult ei tea me veel lõpuni, millised probleemid võivad ilmneda, kui laevaga Väinamerel talvistes ekstreemsetes ilmaoludes opereerida. Esimene garantiiaasta, nagu tavaliselt, tuleb töörohke. Korralik külm talv tuleks meile praegu kasuks. See tooks kohe kõik probleemsed kohad esile ja võimaldaks need tehasel garantiiaja jooksul kõrvaldada,” selgitas Loik.



Uute praamide hooldusega hakkab tegelema ettevõte, kelle tehas välja valib. Eestis on MTU peamasinate ametlik hooldaja Baltic Marine Group ehk Baltic Workboatsi omanikettevõte. Seega sama firma, kes teeb praegu parvlaevadele ehitusjärelevalvet.



See on hea diil, sest parvlaevade eluiga on ju pikem kui paar-kolm aastat, mistõttu saaks Baltic Workboats ka Väinamere laevade peamasinaid aastakümneid hooldada.



“Peamasinate garantiiperiood on kaks aastat. Selle aja jooksul peab neid tõepoolest hooldama Baltic Workboats, aga edaspidi võib seda teha kes tahes. Meie ise võiksime ka seda teha,” ütles Loik.



Vahetult enne seda, kui Leiger vastu võeti ja Eesti poole sõitma hakkas, oli korduvalt juttu, et laeva juhtimissüsteemid ei võimalda laeva vastu võtta. Loik selgitas, et asi oli tarkvaras. Seda tarkvara on viimase poole aasta jooksul pidevalt parandatud ja täiendatud. Ja nüüd peaks see viimaks korralikult töötama.



Türklastele liiga keeruline



Loik tunnistab, et paljud sekeldused oleksid jäänud olemata, kui neli parvlaeva oleks tellitud skandinaavlastelt.



Kui Leiger jõuab viimaks Tallinnasse, siis hakatakse seda siin kai ääres esmalt seadistama. Plaanis on paigaldada ekraanid salongidesse, ruuterid ja lisasisustust, paigaldatakse köögitehnika.



Kui kaua see aega võib võtta, ei oska Loik praegu öelda.



“Kohapeal tulevad laeva pardale uuesti veeteede ameti inspektorid ja pärast seda saab öelda, kas ja mida peab korrigeerima ning kui kaua see aega võtab. Aga mõned nädalad võivad kindlasti kuluda, sest laev on vaja enne liinile minekut ka sisustada.”



Kuna parvlaev Tiiu on Leigeri peaaegu täpne koopia, siis on lootust Tiiu selle aasta sees vastu võtta, aga Eestisse Tiiu sel aastal ei jõua.



Kokkuvõtteks nendib Loik, et juba enne parvlaevade tellimist oleks tulnud teha põhjalik riskianalüüs.



“Tegelikkuses ei oleks tohtinud kokku leppida, et laevad tulevad liinile 1. oktoobril 2016, vaid oleks tulnud arvestada, et see aeg lükkub vähemalt 5–12 kuud edasi. Kokkulepitud tähtajad olid ebarealistlikult optimistlikud. Ma ei taha kellelegi näpuga näidata, aga ehituse käigus on ilmnenud, et Türgi tehase jaoks on meie projekt üle ootuste keeruline. Nad ütlesid, et me oleme läbi aegade üks nõudlikumaid kliente,” rääkis Loik.



Praegu ootab Leiger Sitsiilias Messinas ilmaolude paranemist, et jätkata teed Eestisse.



Refereeritud ajalehest Eesti Päevaleht, 11.11.2016. Küsimus on ka selles, kas Leigeri ja ülejäänud kolme parvlaeva puhul ehitusjärelevalvet teinud Baltic Workboats ei teinud oma tööd korralikult, et veeteede amet heidab Leigerile ette vähemalt 21 olulist viga.TS Laevade juhatuse liige Mart Loik väidab, et praegu töötab tehases rahvusvaheline klassiühing DNV GL, kes on valitud kontrollima ehitatavatel laevadel kehtestatud nõuete täitmist, sealhulgas kontrollima ja kinnitama projekti ning ehituse vastavust kinnitatud projektile kuni laeva lõpliku vastuvõtmiseni.“TS Laevade uute laevade ehituse puhul delegeeris veeteede amet osaliselt ka oma lipuriigi õigused klassiühingule. Klassiühingu väljastatud sertifikaadid annavad laevale õiguse väljuda tehasest ja hakata vedama reisijaid või kaupa,” selgitas Loik.Küsimusele, kui õhku on jäänud veel 21 kaunikesti põhimõttelist viga, siis kas eksis projekteerija või tehas, kes ei ehitanud laeva projekti järgi, vasta Loik, et ilmselt tehas.Loik väidab, et isegi Soome tehased ei suuda reisilaevu niimoodi ehitada, et jooksvalt ei ilmneks ühtki puudust.“See ei ole lihtsalt võimalik. Keegi ega miski ei ole perfektne ja iga ehituse käigus ilmneb tavaliselt sadu eri kaalukusega märkusi,” märkis Loik.Täiesti eraldi teema on nende puuduste kõrvaldamine ja Loik tunnistab, et Leigeri puudusi ei ole tõenäoliselt kunagi võimalik nullini viia.Vaatamata sellele, et evakuatsioonikoridorid on normist mitukümmend sentimeetrit kitsamad, pardakaamerad kipuvad streikima, sonar ei tööta kindlal kiirusel ja kiiruselogi valetab kümnest sõlmest suuremal kiirusel, on Leiger valmis.“Lõpptulemusega võib Leigeri puhul praegu rahule jääda. Me saime tehaselt kätte trahvid kogu viivitatud aja eest, lisaks märkimisväärse rahalise kompensatsiooni väiksemate mittevastavuste eest ja meil on tehasepoolne finantstagatis garantiitöödele. Loomulikult ei tea me veel lõpuni, millised probleemid võivad ilmneda, kui laevaga Väinamerel talvistes ekstreemsetes ilmaoludes opereerida. Esimene garantiiaasta, nagu tavaliselt, tuleb töörohke. Korralik külm talv tuleks meile praegu kasuks. See tooks kohe kõik probleemsed kohad esile ja võimaldaks need tehasel garantiiaja jooksul kõrvaldada,” selgitas Loik.Uute praamide hooldusega hakkab tegelema ettevõte, kelle tehas välja valib. Eestis on MTU peamasinate ametlik hooldaja Baltic Marine Group ehk Baltic Workboatsi omanikettevõte. Seega sama firma, kes teeb praegu parvlaevadele ehitusjärelevalvet.See on hea diil, sest parvlaevade eluiga on ju pikem kui paar-kolm aastat, mistõttu saaks Baltic Workboats ka Väinamere laevade peamasinaid aastakümneid hooldada.“Peamasinate garantiiperiood on kaks aastat. Selle aja jooksul peab neid tõepoolest hooldama Baltic Workboats, aga edaspidi võib seda teha kes tahes. Meie ise võiksime ka seda teha,” ütles Loik.Vahetult enne seda, kui Leiger vastu võeti ja Eesti poole sõitma hakkas, oli korduvalt juttu, et laeva juhtimissüsteemid ei võimalda laeva vastu võtta. Loik selgitas, et asi oli tarkvaras. Seda tarkvara on viimase poole aasta jooksul pidevalt parandatud ja täiendatud. Ja nüüd peaks see viimaks korralikult töötama.Loik tunnistab, et paljud sekeldused oleksid jäänud olemata, kui neli parvlaeva oleks tellitud skandinaavlastelt.Kui Leiger jõuab viimaks Tallinnasse, siis hakatakse seda siin kai ääres esmalt seadistama. Plaanis on paigaldada ekraanid salongidesse, ruuterid ja lisasisustust, paigaldatakse köögitehnika.Kui kaua see aega võib võtta, ei oska Loik praegu öelda.“Kohapeal tulevad laeva pardale uuesti veeteede ameti inspektorid ja pärast seda saab öelda, kas ja mida peab korrigeerima ning kui kaua see aega võtab. Aga mõned nädalad võivad kindlasti kuluda, sest laev on vaja enne liinile minekut ka sisustada.”Kuna parvlaev Tiiu on Leigeri peaaegu täpne koopia, siis on lootust Tiiu selle aasta sees vastu võtta, aga Eestisse Tiiu sel aastal ei jõua.Kokkuvõtteks nendib Loik, et juba enne parvlaevade tellimist oleks tulnud teha põhjalik riskianalüüs.“Tegelikkuses ei oleks tohtinud kokku leppida, et laevad tulevad liinile 1. oktoobril 2016, vaid oleks tulnud arvestada, et see aeg lükkub vähemalt 5–12 kuud edasi. Kokkulepitud tähtajad olid ebarealistlikult optimistlikud. Ma ei taha kellelegi näpuga näidata, aga ehituse käigus on ilmnenud, et Türgi tehase jaoks on meie projekt üle ootuste keeruline. Nad ütlesid, et me oleme läbi aegade üks nõudlikumaid kliente,” rääkis Loik.Praegu ootab Leiger Sitsiilias Messinas ilmaolude paranemist, et jätkata teed Eestisse.Refereeritud ajalehest Eesti Päevaleht, 11.11.2016.

Veel artikleid samast teemast »