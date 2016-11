Uudised

Noored tutvusid toidu abil eri kultuuridega

Laupäev, 12. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 12. november 2016. Eile said linnateatri kohvikus kokku noored, kes valmistasid koos juhendajatega Itaalia ja Vene toite. Üheskoos valmisid hõrgud söögid, mille lõhna foto paraku ei edasta. FOTO: Valmar Voolaid 7.–13. novembrini tähistatakse üle-eestilist noorsootöö nädalat. Eile pandi Kuressaares sellele nädalale vahva punkt Kuressaare Linnateatri kohvikus üritusega “Kultuur purki”, mille idee on tutvuda teiste kultuuridega maitsete kaudu.



“Kultuur purki” on “Hoolivate väärtuste” kampaania raames käivitatud projekt, mis hõlmab endas kahe erineva köögikultuuri töötuba.



“See idee on hästi lahe. Paralleelselt selle ideega tulid kohalikud Kuressaare noored rääkima, et nad tahaksid noortekas samamoodi hakata kokkama ja just teha erinevate maade toite. Vanemad noored mõtlesid, et äkki võiks vahel kutsuda Dereku või kedagi, kellega koos seda teha,” rääkis Kuressaare Noortejaama direktor Arnek Grubnik.



Kuressaare ja Salme noortega olid eile koos kokkamas vabatahtlikud Irina Nikulina Venemaalt ja Giulia Marullo Itaaliast, kes tutvustasid oma päritolu ja kodukoha toite ning kes ühtlasi olid ka kokad ja juhendajad. Noored valmistasidki üheskoos Itaalia ja Vene köögist tuntud toite.



Köögis valati ka pisaraid, kuid seda mitte kurvastusest, vaid kange sibula tõttu.

“Ma olen sibula suhtes väga tundlik,” ütles pisaraid valanud Getlin Jõgi. Salme põhikooli 7. klassi õpilane tunnistas, et kodus ta suurem kokkaja ei ole.



“Mulle ei meeldi kodus süüa teha, sest ma ei oska. Ema ja isa teevad,” nentis Getlin. Eile osales ta grupis, kus valmistati Vene toite.



“Mind tõi siia söögitegemine. Ma kodus väga ei tee süüa, aga söögitegemine mulle iseenesest meeldib. Kodus teen endale ainult hommikusöögiks muna. Vanemad teevad kodus kordamööda süüa. Kui midagi tänasest meelde jääb, siis võibolla tõesti teen kodus järele,” rääkis Valdo Aedmäe Kuressaare Noortejaamast, kes valmistas Itaalia toite.



Kohal oli paarkümmend huvilist, kes nugadel kiiresti käia lasid ja hõrke toite valmistasid, mis hiljem üheskoos nahka pisteti. “Kultuur purki” on “Hoolivate väärtuste” kampaania raames käivitatud projekt, mis hõlmab endas kahe erineva köögikultuuri töötuba.“See idee on hästi lahe. Paralleelselt selle ideega tulid kohalikud Kuressaare noored rääkima, et nad tahaksid noortekas samamoodi hakata kokkama ja just teha erinevate maade toite. Vanemad noored mõtlesid, et äkki võiks vahel kutsuda Dereku või kedagi, kellega koos seda teha,” rääkis Kuressaare Noortejaama direktor Arnek Grubnik.Kuressaare ja Salme noortega olid eile koos kokkamas vabatahtlikud Irina Nikulina Venemaalt ja Giulia Marullo Itaaliast, kes tutvustasid oma päritolu ja kodukoha toite ning kes ühtlasi olid ka kokad ja juhendajad. Noored valmistasidki üheskoos Itaalia ja Vene köögist tuntud toite.Köögis valati ka pisaraid, kuid seda mitte kurvastusest, vaid kange sibula tõttu.“Ma olen sibula suhtes väga tundlik,” ütles pisaraid valanud Getlin Jõgi. Salme põhikooli 7. klassi õpilane tunnistas, et kodus ta suurem kokkaja ei ole.“Mulle ei meeldi kodus süüa teha, sest ma ei oska. Ema ja isa teevad,” nentis Getlin. Eile osales ta grupis, kus valmistati Vene toite.“Mind tõi siia söögitegemine. Ma kodus väga ei tee süüa, aga söögitegemine mulle iseenesest meeldib. Kodus teen endale ainult hommikusöögiks muna. Vanemad teevad kodus kordamööda süüa. Kui midagi tänasest meelde jääb, siis võibolla tõesti teen kodus järele,” rääkis Valdo Aedmäe Kuressaare Noortejaamast, kes valmistas Itaalia toite.Kohal oli paarkümmend huvilist, kes nugadel kiiresti käia lasid ja hõrke toite valmistasid, mis hiljem üheskoos nahka pisteti.

Veel artikleid samast teemast »