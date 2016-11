Uudised

Tänati parimaid politseinikke

Laupäev, 12. november 2016.



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 12. november 2016. FOTO: Valmar Voolaid Eile tunnustati seoses politsei 98. aastapäevaga Saare politseinikke ning nende tublimaid koostööpartnereid. Prefekti tänukirja said Kuressaare politseijaoskonna noorsoopolitseinik Minna Raun ja patrullitalituse spetsialist Margus Lektšilin.



Lääne prefektuuri teenetemärk anti menetlusteenistuse uurijale Paavo Tänavale ja patrullpolitseinikule Leino Rihkrandile.



Kuressaare politseijaoskonna parima kolleegina peeti meeles piirkonnavanemat Meelis Juhandit (pildil vasakul). Parima noore kolleegi tiitli pälvis Riho Õun.



Šveitsi firma Tissot käekella omanikuks sai parim abipolitseinik Mihkel Koppel. Hea koostöö eest tänati kaitseliitlasi Anton Liid ja Henno Rüütlit ning kohalikku ettevõtet Teetormaja, kelle Kuressaares üles seatud kaamerad on politseid palju aidanud.

