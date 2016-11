Uudised

Raegaleriis lõhnab värskuse ja mere järele

Laupäev, 12. november 2016.



Autor: Heli Salong Laupäev, 12. november 2016. Foto: Valmar Voolaid Eile avati Kuressaare Raegaleriis pärast kahekuulist remonti esimene näitus. Väljas on Haapsalust pärit kunstniku Ahto Laadoga (pildil) tööd üldnimetusega “Klassika tuules”. Ehkki saalide uus värskelt lakitud saarepuust parkett lõhnab veel üsna tugevalt, ei tohiks see klassikaliste loodusmaalide vaatamist väga segada.



Laadoga maalib n-ö kõike, aga selle näituse jaoks tegi valiku Raegalerii ja väljas on just merega seonduvad õlimaalid, mis kunstnik on maalinud viimastel aastatel.

Kõik need, kes hindavad just klassikalist maalikunsti, peaksid rahul olema, sest maalid mõjuvad ehedalt ja rahulikult, ei mingit trikitamist.



Näituse jaoks on ära kasutatud ka suure saali kõrval asuv väike võlvlaega ruum, mis on nüüd kolast tühjaks kantud ja väljapanekuteks avatud.



Seekord kostab selles toas isegi meremüha ning lõõgastuda saab lamamistoolis.

Haapsalu kunstiklubi liige Ahto Laadoga (1958) on sündinud ja kasvanud Haapsalus. Joonistamisega hakkas ta tegelema juba kooliajal.



Laadoga on töötanud kunstnik-dekoraatorina ja kujunduskunstnikuna ning omanud Haapsalus kunstigaleriid.



