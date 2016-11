Uudised

Suursaadik arendab rootsi keele õppe võimalusi

Laupäev, 12. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 12. november 2016. Rootsi suursaadik Anders Ljunggen selgitamas rootsi keele vajalikkust. FOTO: Valmar Voolaid Kuna Lääne-Eestis on suur osakaal välisinvestoritest rootslastel, oleks vaja arendada siinsete inimeste keeleoskust, mis tõstaks regiooni konkurentsieeliseid. Samuti suureneksid koostöövõimalused ning maapiirkondades tekiks ka Rootsiga seotud kaugtöö võimalusi.



Eile külastas Rootsi suursaadik Anders Ljunggen Saaremaad, et arutada võimalusi õpetada teise võõrkeelena rootsi keelt. Saaremaa arenduskeskuse (SAK) juhataja Piret Piheli sõnul on eesmärk parendada koostööd Rootsiga ja sellest lähtuvalt suurendada keeleoskajate arvu. Ettevõtjad on välja toonud vajaduse rootsikeelsete töötajate järele, mis on kogu Skandinaavia põhiline suhtluskeel.



“Proovime seda algatust uuesti ellu äratada. Rootsi suursaadiku kaudu loodame saada ka nendele tegevustele rahalist toetust – õpetajate koolitused, õppematerjalid, vahetusõppe võimalused ja muud, mis võiks keeleõppe atraktiivsemaks teha,” selgitas ta.



Laialt levinud inglise keele oskus tänapäeval konkurentsieelist ei anna. “Et eristuda, peaks oskama keelt, mida maailmas natuke vähem räägitakse, aga mis omab laia rakendust. KG-s õpetatakse hiina keelt, mis loob samuti eelise, aga kui vaadata regionaalselt, siis praegu Saaremaa ettevõtetel Hiinaga kaubavahetust ei toimu.”



Rootsi suursaadik Anders Ljunggen tuli saarele lühikeseks ajaks, kuid siinne graafik oli tal tihe. Hommikul külastati Sporrongit ja Trelleborgi. Lisaks Ljunggenile olid külaliste hulgas ka Rootsi Kaubanduskoja esindajad ning ettevõtja ja SAK nõukogu liige Enn Meri. Arutleti ka linnapea ja Saaremaa omavalitsuste liidu esimehe Madis Kallase ning Piret Piheliga.



Koostöö laieneks



Pärast seda käis suursaadik Saaremaa ühisgümnaasiumis kohtumas linna gümnaasiumide direktorite Toomas Takkise ja Viljar Aroga, SÜG-i rootsi keele õpetaja Kristi Aro ja abilinnapea Tiia Leppikuga. Samuti andis ta sealsamas loengu gümnasistidele.



Ljunggen tuli Saaremaale, et välja uurida, kas siinsetes koolides oleks teise või kolmanda võõrkeelena võimalik rootsi keelt õpetama hakata. “Oleneb, kas koolid ja õpilased on sellest huvitatud. Kui on huvi, oleme valmis seda toetama,” kinnitas ta.



Ljunggeni andmetel õpib Eestis rootsi keelt umbes 400 inimest. “Põhiliselt tehakse seda Tallinnas ja Tartus, aga ka Noarootsis,” ütles ta.



Suursaadik ütles, et ettevõtjad, kellega ta kohtus, tõdesid, et rootsi keele tundmine aitaks palju kaasa. Samuti arvab ta, et keeleoskus tooks kindlasti ka spaadesse kliente juurde. Teisalt annaks see võimaluse näiteks maapiirkondades teha kaugtööd nii interneti teel kui telefonitsi kõnekeskustes. Viimased valikud annaksid tööd ka näiteks puudega inimestele.



Regioonideks jagatud



Ljunggen lisas, et koostöö käib ka Tartu ülikooli skandinaavia keelte õppetooli inimestega, kes on valmis õpetajaid koolitama.



Lääne-Eesti investorkonsultant Sulev Alajõe tõdes kahetsusega, et Eestis õpitakse B- ja C-võõrkeelena liialt vene ja saksa keelt, see aga ei ole kõigile Eesti regioonidele kasulik. Tema arvates võiks Eestis olla rakendatud B-võõrkeelena regionaalne jaotus: läänes rootsi, põhjas soome, idas vene ja lõunas saksa keel.



“Nii oleksime väikerahvana targalt end olulisimate keeltega varustanud. Mobiilse elukorralduse juures saab tööandja endale multikultuurse töötajaskonna komplekteerida,” arvas ta.



Kutseharidussüsteemis saaks praktikaid rakendada regiooni B-keeles ja riigis, see annaks koolilõpetajate näol tööandjatele oluliselt väärtuslikuma tööjõu pealekasvu.



“Kõik meie presidendid on pidanud oluliseks Eesti jõudmist Põhjamaade perre, mis tähendab kultuurilist lõimumist ja väärtushinnangute lähenemist. Loomulikult saab see toimuda parema üksteisemõistmise ehk ühise keelekasutuse kaudu,” sõnas Alajõe. Eile külastas Rootsi suursaadik Anders Ljunggen Saaremaad, et arutada võimalusi õpetada teise võõrkeelena rootsi keelt. Saaremaa arenduskeskuse (SAK) juhataja Piret Piheli sõnul on eesmärk parendada koostööd Rootsiga ja sellest lähtuvalt suurendada keeleoskajate arvu. Ettevõtjad on välja toonud vajaduse rootsikeelsete töötajate järele, mis on kogu Skandinaavia põhiline suhtluskeel.“Proovime seda algatust uuesti ellu äratada. Rootsi suursaadiku kaudu loodame saada ka nendele tegevustele rahalist toetust – õpetajate koolitused, õppematerjalid, vahetusõppe võimalused ja muud, mis võiks keeleõppe atraktiivsemaks teha,” selgitas ta.Laialt levinud inglise keele oskus tänapäeval konkurentsieelist ei anna. “Et eristuda, peaks oskama keelt, mida maailmas natuke vähem räägitakse, aga mis omab laia rakendust. KG-s õpetatakse hiina keelt, mis loob samuti eelise, aga kui vaadata regionaalselt, siis praegu Saaremaa ettevõtetel Hiinaga kaubavahetust ei toimu.”Rootsi suursaadik Anders Ljunggen tuli saarele lühikeseks ajaks, kuid siinne graafik oli tal tihe. Hommikul külastati Sporrongit ja Trelleborgi. Lisaks Ljunggenile olid külaliste hulgas ka Rootsi Kaubanduskoja esindajad ning ettevõtja ja SAK nõukogu liige Enn Meri. Arutleti ka linnapea ja Saaremaa omavalitsuste liidu esimehe Madis Kallase ning Piret Piheliga.Pärast seda käis suursaadik Saaremaa ühisgümnaasiumis kohtumas linna gümnaasiumide direktorite Toomas Takkise ja Viljar Aroga, SÜG-i rootsi keele õpetaja Kristi Aro ja abilinnapea Tiia Leppikuga. Samuti andis ta sealsamas loengu gümnasistidele.Ljunggen tuli Saaremaale, et välja uurida, kas siinsetes koolides oleks teise või kolmanda võõrkeelena võimalik rootsi keelt õpetama hakata. “Oleneb, kas koolid ja õpilased on sellest huvitatud. Kui on huvi, oleme valmis seda toetama,” kinnitas ta.Ljunggeni andmetel õpib Eestis rootsi keelt umbes 400 inimest. “Põhiliselt tehakse seda Tallinnas ja Tartus, aga ka Noarootsis,” ütles ta.Suursaadik ütles, et ettevõtjad, kellega ta kohtus, tõdesid, et rootsi keele tundmine aitaks palju kaasa. Samuti arvab ta, et keeleoskus tooks kindlasti ka spaadesse kliente juurde. Teisalt annaks see võimaluse näiteks maapiirkondades teha kaugtööd nii interneti teel kui telefonitsi kõnekeskustes. Viimased valikud annaksid tööd ka näiteks puudega inimestele.Ljunggen lisas, et koostöö käib ka Tartu ülikooli skandinaavia keelte õppetooli inimestega, kes on valmis õpetajaid koolitama.Lääne-Eesti investorkonsultant Sulev Alajõe tõdes kahetsusega, et Eestis õpitakse B- ja C-võõrkeelena liialt vene ja saksa keelt, see aga ei ole kõigile Eesti regioonidele kasulik. Tema arvates võiks Eestis olla rakendatud B-võõrkeelena regionaalne jaotus: läänes rootsi, põhjas soome, idas vene ja lõunas saksa keel.“Nii oleksime väikerahvana targalt end olulisimate keeltega varustanud. Mobiilse elukorralduse juures saab tööandja endale multikultuurse töötajaskonna komplekteerida,” arvas ta.Kutseharidussüsteemis saaks praktikaid rakendada regiooni B-keeles ja riigis, see annaks koolilõpetajate näol tööandjatele oluliselt väärtuslikuma tööjõu pealekasvu.“Kõik meie presidendid on pidanud oluliseks Eesti jõudmist Põhjamaade perre, mis tähendab kultuurilist lõimumist ja väärtushinnangute lähenemist. Loomulikult saab see toimuda parema üksteisemõistmise ehk ühise keelekasutuse kaudu,” sõnas Alajõe.

Veel artikleid samast teemast »