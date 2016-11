Uudised

Aasta isal kümme last

Laupäev, 12. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 12. november 2016. Kui Johan Heinmaa sai teada, et teda on valitud aasta isaks, ütles ta, et nüüd on tal lootust saada päris oma tekk ja unistus täituski. Teki annavad üle Monica Kallas (vasakul) ja Marve Koppel. Taamal elab kaasa Johani naine Koidu. FOTO: Valmar Voolaid Eile toimus kümnes “Aasta isa” tänuüritus, kus tunnustati kümne lapse isa. Ürituse juhatas sisse Naiskodukaitse Saaremaa maleva esinaine Mare Kirr, kes tõdes, et seekord on esmakordne juhus, et isal on kümme last ja abikaasaks värske aasta ema. “See on väga harukordne sündmus. See pole mitte meie poolt nii sätitud, vaid suure hoole ja armastusega välja teenitud elutöö,” tõdes Kirr, lisades, et see pere on eeskujuks kõigile teistele.



Seejärel võttis sõna Kuressaare linnapea Madis Kallas, kes kuulutas välja aasta isa 2016 – Johan Heinmaa.



Pärast seda astusid üheskoos ette Saare maakonna aasta emad eesotsas Kuressaare gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Marit Tarkiniga. Ta selgitas, et kui aasta emad said eelnevalt kokku, tekkis idee teha üheskoos aasta isale lapitekk, mida kaunistaksid pikad kaelalipsud.



“Meie armas aasta ema Koidu Heinmaa õmbles pool tekki nii, et ta ei teadnud, kes on aasta isa. Teise pool tekki õmbles ta nii, et teadis, kuid hoidis seda saladuses,” kirjeldas Tarkin lõbusalt.



Enne teki üleandmist laulsid aasta emad regilaulu sellest, kuidas tekk valmis.



