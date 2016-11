Uudised

Kuri kloun Kuressaares

Laupäev, 12. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Heli Salong Laupäev, 12. november 2016. Eile tegi üks murelik lapsevanem FB-postituse, et nüüd on ka Kuressaares oma kuri kloun.



“Neljapäeva õhtul Tooma poe juures astus mu pojale ja ta sõbrale ligi tumedates üleriietes ja sinistes teksades klounimaski kandev meesterahvas ja ütles: kui raha ei anna, annan nuga! Poisid jooksid minema ja see “kloun“ algul jälitas neid, kuni nägi vastutulijaid. Kallid lapsevanemad, hoidke silmad lahti!”

Politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonibüroo pressiesindaja Heiko Leesment ütles, et politseini teadet selle kohta, et kedagi oleks vägivallaga ähvardatud, pole jõudnud.



“Juhul, kui inimene tunneb end häirituna või ohustatuna, tuleks kohe pöörduda politsei poole. Kui laps nii tõsisest juhtumist on vanemale rääkinud, tuleks lapsevanemal kohe informeerida politseid. Kui teade jõuab sotsiaalmeedia vahendusel politseini hilinemisega, on võimalused teo toimepanija tuvastamiseks oluliselt väiksemad,” rõhutas Leesment.



Ülemaailmne nähtus



Kurjad klounid, õigemini klounimaski ja -kostüümi kandvad huligaanid teevad oma pahategudega läänes võidukäiku. Juba mõnda aega on lääneriikide kodanikke hirmutanud võigaste maskide või näomaalingute ja kostüümidega klounid. Oktoobri lõpus nähti kloune ka Eestis ja nüüd on siis kuri kloun meilgi kohal.



Olukord võib olla kohati ka ohtlik, sest me ei tea, millega ja kuidas võib hirmu tundev inimene end kaitsta. Naljategemine võib naljategijale lõppeda väga ootamatult ja väga halvasti ning hästi ei mõju see ka neile, kelle üle nalja tehakse. Hirmutamine ei ole naljakas! “Neljapäeva õhtul Tooma poe juures astus mu pojale ja ta sõbrale ligi tumedates üleriietes ja sinistes teksades klounimaski kandev meesterahvas ja ütles: kui raha ei anna, annan nuga! Poisid jooksid minema ja see “kloun“ algul jälitas neid, kuni nägi vastutulijaid. Kallid lapsevanemad, hoidke silmad lahti!”Politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonibüroo pressiesindaja Heiko Leesment ütles, et politseini teadet selle kohta, et kedagi oleks vägivallaga ähvardatud, pole jõudnud.“Juhul, kui inimene tunneb end häirituna või ohustatuna, tuleks kohe pöörduda politsei poole. Kui laps nii tõsisest juhtumist on vanemale rääkinud, tuleks lapsevanemal kohe informeerida politseid. Kui teade jõuab sotsiaalmeedia vahendusel politseini hilinemisega, on võimalused teo toimepanija tuvastamiseks oluliselt väiksemad,” rõhutas Leesment.Kurjad klounid, õigemini klounimaski ja -kostüümi kandvad huligaanid teevad oma pahategudega läänes võidukäiku. Juba mõnda aega on lääneriikide kodanikke hirmutanud võigaste maskide või näomaalingute ja kostüümidega klounid. Oktoobri lõpus nähti kloune ka Eestis ja nüüd on siis kuri kloun meilgi kohal.Olukord võib olla kohati ka ohtlik, sest me ei tea, millega ja kuidas võib hirmu tundev inimene end kaitsta. Naljategemine võib naljategijale lõppeda väga ootamatult ja väga halvasti ning hästi ei mõju see ka neile, kelle üle nalja tehakse. Hirmutamine ei ole naljakas!

Veel artikleid samast teemast »