GOSPA sai parimaks pererestoraniks

Laupäev, 12. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 12. november 2016. FOTO. Valmar Voolaid Neljapäeva hilisõhtul kuulutas sõltumatu audiitorfirma PriceWaterhouseCoopers gastronoomiakonkursi Silverspoon pidulikul auhinnagalal välja parimad toitlustusasutused ja nende peakokad kokku üheksas kategoorias. Parimaks pererestoraniks valiti Georg Ots Spa (GOSPA) restoran.



GOSPA müügijuht Piret Trei ütles, et tunne on ülev ja neljapäevane õhtu oli emotsiooniderohke. “See tunnustus on meie meeskonna jaoks väga oluline. See annab indu ja jaksu juurde püüdmaks kõrgemale ja kaugemale,“ lisas ta.



Tunnustusele lisab Trei sõnul kaalu ka fakt, et GOSPA oli ainuke restoran, kes väljaspool Tallinna jõudis Silverspoonil nii kõrgele positsioonile.



Restorani peakokk Alar Aksalu hindab saavutatut kõrgelt ja ütles, et kindlasti annab see motivatsiooni juurde. Samuti peab ta oluliseks Eesti toidumaailmas pildil olemist.



Kõige enam tunnustusi noppis konkursilt aga restoran Horisont, võites nii fine dining, parima teeninduse kui parima taimetoidu pakkuja kategoorias.



Kuna Silverspooni ellukutsujate südameasi on edendada Eesti kulinaarseid saavutusi, siis annetatakse auhinnagala piletite müügist kümme eurot iga müüdud pileti eest “Noore koka” fondi. Annetuste abil saab üks andeks noor gastronoomiatalent rahalist toetust, et aidata finantseerida tema õpinguid või kogemuste kogumist välismaal.



Silverspooni konkurssi toetasid Rimi, Paulig Coffee AS, audiitorfirma PriceWaterhouseCoopers, Lexus, Viinitie OY, Bardinet SAS, advokaadibüroo Sorainen, ESCADA, disainistuudio Nope, Vins de France, Andre Farm OÜ, Katharienthal, Jäerveotsa Vutifarm, Karisma Food OÜ, Chefs Umami, Segers, Liviko, Hortes , Malmgårdin Panimo, Tauno Kangro ja Swissôtel.



MTÜ Gastronoomia Auhindade Eesti Selts loodi 2004. aastal eesmärgiga edendada ja tunnustada kulinaarseid saavutusi Eesti toitlustusmaastikul.





Silverspoon võitjad:



fine dining – Horisont

casual dining – Fabrik

pererestoran – GOSPA

rahvusköök – CRU

Eesti köök – Farm

kohvik – Meistri Cafe Lyon

peakokk – Tõnis Siigur ja Mihkel Rand (restoran NOA Peakoka Pool)

teenindus – Horisont

