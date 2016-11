Uudised

Peapiiskopi eriline visiit

Reede, 11. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Heli Salong Reede, 11. november 2016. Sel nädalal külastas peapiiskop Urmas Viilma Saaremaad, tegemist oli üsna erilise visiidiga.



“Tegemist oli peapiiskopi enda initsiatiiviga. See tähendab, et ta külastab keskmiselt kaks korda aastas eraviisiliselt kahte kiriku vaimulikku ja on sellele vaimulikule ühe päeva jooksul töövarjuks,” selgitas Kuressaare koguduse õpetaja Anti Toplaan.



Külaskäigu mõte on külastada neid vaimulikke, kellega peapiiskop igapäevaselt aktiivselt ei suhtle.



Seekord langes valik Saarte praostkonnast Hannes Nelisele.



“Peapiiskopi jutule on üldse raske saada, tema kalender on kolm kuud kinni, selles mõttes on see külaskäik eriline tähelepanu. Ta soovib vaimulikuga vestelda ja pöörab tähelepanu tema teenimisele ja ka perele. See on täiesti uus praktika,” lisas Toplaan.



Viilma alustas hommikut vaimuliku kodus hommikukohviga ja päeva esimese poole veetsid nad Valjalas. Seal oli koolis mardipäeva tähistamine, sest Valjala on Martini kirik. Kohtuti nii õpetajate kui õpilastega ja kohal oli ka vallavanem.



Koos söödi Valjalas lõunat ning pärast seda sõideti Kuressaarde, kus osaleti linna erinevate konfessioonide vaimulike tavapärasel kohtumisel.



“See toimus metodisti ehk puukirikus. Oli väga huvitav vestlus ja linna vaimulikud said peapiiskopiga rääkida erinevatel päevakajalistel teemadel. Selline armas ja eriline visiit,” rõhutas Toplaan.



Kauni päeva mälestuseks kinkis peapiiskop Hannes Nelisele nimelise piibli. Kuna Eestis on 12 praostkonda, siis järgmist peapiiskopi eravisiiti niipea oodata ei ole. “Tegemist oli peapiiskopi enda initsiatiiviga. See tähendab, et ta külastab keskmiselt kaks korda aastas eraviisiliselt kahte kiriku vaimulikku ja on sellele vaimulikule ühe päeva jooksul töövarjuks,” selgitas Kuressaare koguduse õpetaja Anti Toplaan.Külaskäigu mõte on külastada neid vaimulikke, kellega peapiiskop igapäevaselt aktiivselt ei suhtle.Seekord langes valik Saarte praostkonnast Hannes Nelisele.“Peapiiskopi jutule on üldse raske saada, tema kalender on kolm kuud kinni, selles mõttes on see külaskäik eriline tähelepanu. Ta soovib vaimulikuga vestelda ja pöörab tähelepanu tema teenimisele ja ka perele. See on täiesti uus praktika,” lisas Toplaan.Viilma alustas hommikut vaimuliku kodus hommikukohviga ja päeva esimese poole veetsid nad Valjalas. Seal oli koolis mardipäeva tähistamine, sest Valjala on Martini kirik. Kohtuti nii õpetajate kui õpilastega ja kohal oli ka vallavanem.Koos söödi Valjalas lõunat ning pärast seda sõideti Kuressaarde, kus osaleti linna erinevate konfessioonide vaimulike tavapärasel kohtumisel.“See toimus metodisti ehk puukirikus. Oli väga huvitav vestlus ja linna vaimulikud said peapiiskopiga rääkida erinevatel päevakajalistel teemadel. Selline armas ja eriline visiit,” rõhutas Toplaan.Kauni päeva mälestuseks kinkis peapiiskop Hannes Nelisele nimelise piibli. Kuna Eestis on 12 praostkonda, siis järgmist peapiiskopi eravisiiti niipea oodata ei ole.

Veel artikleid samast teemast »