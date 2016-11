Uudised

Reede, 11. november 2016.



Autor: MM Reede, 11. november 2016. Koduteel olev parvlaev Leiger jõudis eile oma esimesse peatuspaika Messinasse Sitsiilias Itaalias, jäädes ootama ilmaolude paranemist, et oma teekonda Eesti suunas jätkata. FOTO: TS Laevad Eesti poole seilava parvlaeva Leiger kapten Hanno Naaber ütles, et alus on oma mereristsed kätte saanud, kuid lähipäevad tuleb veeta ilmselt Itaalias tormivarjus.



“Oleme merel olnud kolm päeva, jõudsime Sitsiilia saarele Messinasse. Tormihoiatus on antud, tuleb veel oodata päev või paar, kuniks loodetuuled vaibuvad,“ rääkis kapten Naaber ETV hommikuprogrammile.



“Ilmad on praegusel aastaajal, nagu nad on. Nägime, millised on laeva võimed. Edaspidi on kergem ilma suhtes otsuseid teha,“ sõnas kapten.



“Laev on üllatavalt merekindel, vaatamata oma tüübile ja disainile. Midagi kriitilist ei ole, tuleb valida õiget kurssi ja kiirusi. Sõita saab,“ täpsustas Naaber.



