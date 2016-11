Uudised

Tallinnas toimuva mardilaada peaesineja on Saare maakond

Reede, 11. november 2016.



Tänavusel mardilaadal jagavad muhulased ja saarlased käsitöötubades oma oskusi. Keskel juhendamas viltimismeister Mareli Rannap. FOTO: Liina Veskimägi Eile Tallinnas alanud XX mardilaadal on tagasi maakonnapäevad ning selle aasta peaesinejad on Saare- ja Muhumaalt.



Täna õhtul ütleb Saare maakonna poolt avasõna maavanem Kaido Kaasik. Seejärel esineb sõrulaste ansambel Ammuker ja toimub rahvarõivakoolis valminud rõivakomplektide esitlus. Juttu räägib juurde Maret Soorsk Saaremaa Muuseumist.



Laupäeval tutvustab ja kommenteerib Muhu Muuseumi juhataja Meelis Mereäär Muhu rahvariideid vanast ajast ja tänapäeva rõivaste detailides ning esinevad Muhu taidlejad – Ain Hannus ja Urmas Rahnik lõõtsal, rahvamuusikaansambel Lõõtsmoorikud, kannelnaiste folkloorirühm Uijee.



Etteastete vahepeal aetakse juttu Saare maakonna käsitöömeistritega.

Saaremaalt on sõitnud mardilaadale Muhu käsitööselts Oad ja Eed, Saaremaa käsitööselts KadakMari, Mareli Rannap oma vilditud asjadega, kust ei puudu ka eelmise aasta lemmikud vilditud rebased, Riine Sooääre keraamika, Orbu talu kadasiirup, hea tuju toitu pakub Good Mood Food ja Saaremaa dolomiidiga on väljas Ivo Parbus. Ehtne saaremaine toit on aga kogutud kokku ühtseks kohvikuks ning seal on esindatud erinevad väiketootjad ja valik on väga uhke.



Samuti on avatud Saaremaa ja Muhu käsitööliste töötoad ning kaasa on toodud 27 tikitud Muhu tekki, millest moodustatud lausa omaette näitus.



Villapai teeb pai



Mardilaadal tutvustatakse ka uusi tooteid ja firma Villapai tuli välja rahvusmustrilise kaelussalliga.



Ehkki tegemist on mandri firmaga, puudutab nende toode just Muhumaad.

“Ajendatuna mardilaada teemast, mis tänavu viib meid Saare maakonda, valmistasime kaelussalli, mis kannab küll Muhu mustrit, kuid ei ole kootud eestlaste jaoks traditsioonilisest lambavillast. Oleme kasutanud hoopiski alpakavilla, sest järjest enam kasvatatakse alpakat ka Eestis. Mustri leidsime raamatust “Meite Muhu mustrid”, kus kõige inspireerivamaks pidasime kindamustrit, mille raamatus olnud eksemplari oli kolmekümnendatel valmis kudunud Uieaa Lidia Keinast. Asetasime kauni mustrirea kaelussalli esi- ja tagaosale ning sissepoole jätsime bambusviskoosi.



