Uudised

Maanteeameti juhid kiitsid saarlasi (1)

Reede, 11. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sirli Tooming Reede, 11. november 2016. Eilsel kohtumisel osalesid kõigi kolme riigi maanteeameti peadirektorid – Egidijus Skrodenis (vasakult) Leedust, Priit Sauk Eestist ja Jânis Lange Lätist. FOTO: Valmar Voolaid Eile kohtusid Eesti, Läti ja Leedu maanteeameti peadirektorid ja nende asetäitjad Kuressaares, et vahetada praktikaid ja kogemusi ning anda üksteisele hüva nõu.



“Teil on ju siin nii ilus,” rõõmustas maanteeameti peadirektor Priit Sauk Balti Teedeliidu kohtumispaiga üle. “Ka talvel. Ja teed on siin head.”



Selles, et kolme riigi maan-teeameti juhtkonnad Saaremaal kohtuvad, pole midagi iseäralikku. Siin on kohtumisi korraldatud varemgi ning järgmisel aastal Tallinnas toimuva rahvusvahelise konverentsi raames korraldatakse väliskülalistele samuti väljasõit just nimelt Saaremaale.



Kolme riigi koostöös on loodud kuus tehnilist komiteed, kes kohtuvad mitu korda aastas, et koguda informatsiooni nii Via Baltica parkimiskohtade, teekatendite kui -hoolduse valdkonnas.



Teekasutamistasu



Peadirektorite kohtumise tasandil neid ja teisi üleriigilisi teemasid arutataksegi. Kolmepoolsel kohtumisel keskenduti sellele, millised suuremad objektid on riikides ehitatud või rajamisel, millised on probleemid ja muudatused.



“Näiteks on Läti kolleegid väga palju käinud meilt õppimas nii e-teenuste rakendamist kui teedealuse maa registriga seotud teemadel,” ütles maanteeameti välissuhete juht Ulvi Põllu. “Teaduspärast rakendatakse Saaremaal uudset pindamistehnoloogiat ning kevadisel väljasõidul kiitsid meie Läti ja Leedu kolleegid just Saaremaa teede kvaliteeti.”



Kui partnerid vaimustuvad meie e-teenustest ja teede kvaliteedist, siis Sauki sõnul on Eestil ka neilt palju õppida. “Üks teemadest on teekasutamistasu ja seda alates raskeveokitest,” sõnas Sauk.



Mandri ja Muhu vahelisest sillast kõneldes tõdes peadirektor, et silla teema lukustatud sahtlis küll pole, ent igal argipäeval laual samuti mitte. “Maad, mis silla või tunneli tarbeks on broneeritud, hoitakse endiselt selle jaoks ehk valmidust silla ehitamiseks pole käest lastud ja planeeringutes nähakse ette seda otstarvet,” ütles Sauk.



Peadirektori sõnul on tegemist poliitilise valikuga ja seekord otsustas riik investeerida parvlaevadesse. “Eks nende eluiga tuleb ju täis sõita,” sõnas peadirektor ning lisas, et valitsuse töörühmas on teema aktiivne ning kui soovid ja ettepanekud arenevad, vaadatakse võimalused uuesti üle.



“Kui valitsuse tasandil uut infot tuleb, siis peaks silla ehitamine olema majanduslikult väga hästi põhjendatud.” “Teil on ju siin nii ilus,” rõõmustas maanteeameti peadirektor Priit Sauk Balti Teedeliidu kohtumispaiga üle. “Ka talvel. Ja teed on siin head.”Selles, et kolme riigi maan-teeameti juhtkonnad Saaremaal kohtuvad, pole midagi iseäralikku. Siin on kohtumisi korraldatud varemgi ning järgmisel aastal Tallinnas toimuva rahvusvahelise konverentsi raames korraldatakse väliskülalistele samuti väljasõit just nimelt Saaremaale.Kolme riigi koostöös on loodud kuus tehnilist komiteed, kes kohtuvad mitu korda aastas, et koguda informatsiooni nii Via Baltica parkimiskohtade, teekatendite kui -hoolduse valdkonnas.Peadirektorite kohtumise tasandil neid ja teisi üleriigilisi teemasid arutataksegi. Kolmepoolsel kohtumisel keskenduti sellele, millised suuremad objektid on riikides ehitatud või rajamisel, millised on probleemid ja muudatused.“Näiteks on Läti kolleegid väga palju käinud meilt õppimas nii e-teenuste rakendamist kui teedealuse maa registriga seotud teemadel,” ütles maanteeameti välissuhete juht Ulvi Põllu. “Teaduspärast rakendatakse Saaremaal uudset pindamistehnoloogiat ning kevadisel väljasõidul kiitsid meie Läti ja Leedu kolleegid just Saaremaa teede kvaliteeti.”Kui partnerid vaimustuvad meie e-teenustest ja teede kvaliteedist, siis Sauki sõnul on Eestil ka neilt palju õppida. “Üks teemadest on teekasutamistasu ja seda alates raskeveokitest,” sõnas Sauk.Mandri ja Muhu vahelisest sillast kõneldes tõdes peadirektor, et silla teema lukustatud sahtlis küll pole, ent igal argipäeval laual samuti mitte. “Maad, mis silla või tunneli tarbeks on broneeritud, hoitakse endiselt selle jaoks ehk valmidust silla ehitamiseks pole käest lastud ja planeeringutes nähakse ette seda otstarvet,” ütles Sauk.Peadirektori sõnul on tegemist poliitilise valikuga ja seekord otsustas riik investeerida parvlaevadesse. “Eks nende eluiga tuleb ju täis sõita,” sõnas peadirektor ning lisas, et valitsuse töörühmas on teema aktiivne ning kui soovid ja ettepanekud arenevad, vaadatakse võimalused uuesti üle.“Kui valitsuse tasandil uut infot tuleb, siis peaks silla ehitamine olema majanduslikult väga hästi põhjendatud.”

Veel artikleid samast teemast »