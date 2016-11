Uudised

Tunnustatakse nelja Saaremaa politseinikku

Reede, 11. november 2016.



Autor: Ahto Jakson Reede, 11. november 2016. Seoses politsei läheneva 98. aastapäevaga antakse täna Kuressaare politseijaoskonna aktusel üle tunnustused neljale politseinikule.



Prefekti tänukirja saavad Kuressaare politseijaoskonna noorsoopolitseinik Minna Raun ja patrullitalituse spetsialist Margus Lektšilin.



Lääne prefektuuri teenetemärk antakse menetlusteenistuse uurijale Paavo Tänavale ja patrullpolitseinikule Leino Rihkrandile. Kõik neli politseinikku pälvisid tunnustuse teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest.



Homme oodatakse Kuressaare politseijaoskonda kõiki pensionil olevaid Saaremaa endisi politseinikke ja piirivalvureid, et meenutada möödunut ning tutvuda jaoskonna tänaste tegemistega.



Praeguse seisuga on enda osavõtust teatanud 17 pensionil olevat politseinikku. Endistest Saare politseiprefektidest on oma osavõtust teatanud nii Ants Ley kui Helmut Sääsk.



