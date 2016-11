Mis juhtus?

Uudised

Reede, 11. november 2016.



Autor: MM Reede, 11. november 2016. Kehaline väärkohtlemine



6. novembril kell 15.45 pihustati Kuressaares Uus-Roomassaare tänaval gaasi näkku 46-aastasele mehele. Teo arvatav toimepanija on politseile teada. Nimetatud sündmuse osas on alustatud kriminaalmenetlust.



