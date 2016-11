Uudised

Vakra tahab väinatammil olevad õhuliinid maa alla viia (10)

Reede, 11. november 2016.



Autor: MM Reede, 11. november 2016. Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul peab Muhu saart ja Saaremaad ühendava Väikese väina tammi õhuliinid kiiresti asendama maa-aluse kaabliga, sest see säästaks tuhandete rändlindude elusid ja oleks esteetiline.



Vakra viitas Eleringi juhatuse esimehele Taavi Veskimäele ja keskkonnaameti peadirektorile Andres Onemarile saadetud kirjas ekspertide hinnangule, mille kohaselt sureb tammil aastas 500–2500 lindu liini sisse lendamise tõttu ja avaldas lootust, et õhuliin asendatakse peatselt maa-aluse kaabliga.



“Aastas sadu rändlinde tapvad ja visuaalselt Väikese väina hoiuala miljööd risustavad kõrgepingeliinid on vaja likvideerida,” sõnas Vakra.



Tema sõnul on Väikese väina tamm oluline peatuspaik väikeluikedele, laululuikedele ja teistele lindudele.



