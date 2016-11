Uudised

Ühinemine sunnib muutma külade nimesid või liituma (4)

Reede, 11. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Reede, 11. november 2016. Lahekülasid on Saaremaal neli ning praeguseks pole veel selge, millisel neist õnnestub oma praegune nimi alles jätta. Peagi muutuda võiva nime juures mõtiskleb teema üle külavanem Urmas Kiier. FOTO: Valmar Voolaid Haldusreform toob hulganisti segadust ka kohanimedes. Kõige raskemaks läheb Saare maakonnas, kus rahandusministeeriumi andmetel 96-st vabariigis kattuma hakkavast külast asub 60 just siin.



Osa omavalitsusi sai nimemuutustega kokku puutuda juba Lääne-Saare valda moodustades. Toona kasutati mitmel korral võimalust naabritega liituda.



Nii Kaarma kui Lümanda vallas olnud Kärdu külast jäi nimi alles Kaarma piirkonda ja teine liitus Lümanda külaga. Kahest Mõisakülast jäi alles Lümanda oma ja Kaarma kandis olnu liitus Tahula külaga. Sama juhtus ka neis valdades olnud Põlluküladega: Kaarma oma jäi, teine liitus Lümanda külaga.



“Kokkulepe oli, et külad teevad ise ettepaneku ning kui see on lähtuvalt õigusruumist ja kohanimekomisjoni arvamusest aktsepteeritav, siis eelistatakse seda,” selgitas Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks Maalehele. Eelisõiguse nimi jätta said suurima elanike arvuga külad.



“Näiteks Lääne-Saares on teistega kattuv nimi 11 külal. Kui selguvad ühinejad, alustame aasta alguses kohe ka nimede muutmisega,” kinnitas Luks.



Sel korral peaks suure valla loomisel nime muutma kokku 36 küla. Tulevases Saaremaa suurvallas on praegu viis Rannaküla, millest võib sama nimega jääda vaid üks, ülejäänud peavad kasutama hargtäiendit, liituma naaberkülaga või valima vallas originaalse nime. Viimasest kahest loobudes saaks neile uuteks nimedeks näiteks Valjala-Rannaküla või Kihelkonna-Rannaküla. Samuti võib nimele lisada ka muid omadusi – Suur-, Väike-, Vana- jne.



Lootus jääb



Samapalju on maakonnas ka Liiva külasid. Saarel on veel neli Laheküla, kolm Mõisaküla, Nõmme küla ja Väljaküla ning hulganisti kaks korda esinevaid nimesid.



Saaremaal on neli Laheküla küla: linna külje all Lääne-Saare vallas, Laimjalas, Orissaares ja Pihtla vallas. Üks nimekaim on neil ka Muhus, aga kuna see on eraldi saarel, siis ühinemine seda valda ei puuduta.



Lääne-Saare vallas asuva Laheküla külavanem Urmas Kiier arvab, et neil on tõesti ilus nimi, millest ei tahaks ilma jääda. Samuti paikneb küla tiheasustusala kahe lahe vahel, mis õigustab nime veelgi.



Varasemal ajal on seda kohta küll palju Kellamäeks kutsutud, aga tegelikult jääb see siiski Lahekülast Aste poole. Ka naaberkülaga ei tahaks külavanem liituda. “Meil on üle 200 inimesega üsna suur küla. Las teised murravad oma pead, et uut nime välja mõelda,” lisas ta.



Samas meenutas Kiier, et mõni aeg tagasi olevat olnud ka jutt, et Laheküla liidetakse Kuressaarega, kuid see on Kiieri sõnul õnneks soiku jäänud.



“Loodan, et see nimi jääb, aga kui läheb vägisi nii, et peab muutma, eks siis rahvas istub kokku ja otsustab,” nentis mees, lisades, et ühe variandina võiks ju pakkuda midagi lahtedevahelise külaga seonduvat.



Saare maavalitsuse ühinemisnõuniku Taavi Kurisoo sõnul pole rahvaarvusid veel kõrvutatud, et oleks teada, kes saavad õiguse praeguse nime jätta. “Mõtlesin, et ootame ära, kes ühinejad on ja siis hakkame neid asju täpsemalt arutama,” selgitas ta.



Võrumaal on kattuvusi 20, Hiiumaal kaheksa, praeguse Pärnumaa ja Läänemaa valdadest moodustuvas omavalitsuses kuus ning Raplamaal kaks. Ülejäänud maakondades pärast ühinemist kattuvusi ei teki.





***



Korduvad külanimed Saaremaal



Rannaküla 5

Liiva küla 5

Laheküla 4

Mõisaküla 3

Nõmme küla 3

Väljaküla 3

Ariste küla 2

Hindu küla 2

Jõe küla 2

Keskvere küla 2

Kogula küla 2

Kungla küla 2

Kuusiku küla 2

Kõnnu küla 2

Metsaküla 2

Mustla küla 2

Mäebe küla 2

Nurme küla 2

Põlluküla 2

Randvere küla 2

Sepa küla 2

Ula küla 2

Veere küla 2

Viira küla 2

Võhma küla 2



***



Õigus jääb suuremale “vennale”



Saare maavalitsuse ühinemisnõuniku Taavi Kurisoo sõnul on praeguse kokkuleppe järgi senise nime säilitamise eesõigus neil kattuvate nimedega küladel, mis on suurima rahvaarvuga. “Edasi saavad paljud külad endale tõenäoliselt eesliite, ühinevad mõne teise külaga või võtavad mingi ajaloolise nime, mis on sellel kohal kunagi olnud,” lausus ta.



Aga kui kahes suurimas kattuva nimega külas on sama palju elanikke? “Räägime läbi, võib-olla tahavad nad ühineda mõne teise külaga,” pakkus Kurisoo.



Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõuniku Kadri Teller-Sepa kinnitusel on praegu kokku arvutatud need kattuvate nimedega külad, mille puhul on ühinemised juba laias laastus teada. Nii Saaremaal kui ka Hiiumaal ei osale üks vald läbirääkimistes, ent ministeerium võttis siiski arvesse ka need omavalitsused, sest tõenäoliselt ootab neid niikuinii sundliitmine.



Igal juhul võib nimemuutjaid juurdegi tulla. Tõsisem arutelu selle üle algab Teller-Sepa hinnangul tuleval aastal. Asulanime otsustab kohanimeseadust järgides kohalik volikogu ja kinnitab riigihalduse minister, kes kuulab ära kohanimenõukogu arvamuse. Külad peaks saama uued nimed juba järgmisel sügisel toimuvateks kohalike omavalitsuste valimisteks.



Postimees Osa omavalitsusi sai nimemuutustega kokku puutuda juba Lääne-Saare valda moodustades. Toona kasutati mitmel korral võimalust naabritega liituda.Nii Kaarma kui Lümanda vallas olnud Kärdu külast jäi nimi alles Kaarma piirkonda ja teine liitus Lümanda külaga. Kahest Mõisakülast jäi alles Lümanda oma ja Kaarma kandis olnu liitus Tahula külaga. Sama juhtus ka neis valdades olnud Põlluküladega: Kaarma oma jäi, teine liitus Lümanda külaga.“Kokkulepe oli, et külad teevad ise ettepaneku ning kui see on lähtuvalt õigusruumist ja kohanimekomisjoni arvamusest aktsepteeritav, siis eelistatakse seda,” selgitas Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks Maalehele. Eelisõiguse nimi jätta said suurima elanike arvuga külad.“Näiteks Lääne-Saares on teistega kattuv nimi 11 külal. Kui selguvad ühinejad, alustame aasta alguses kohe ka nimede muutmisega,” kinnitas Luks.Sel korral peaks suure valla loomisel nime muutma kokku 36 küla. Tulevases Saaremaa suurvallas on praegu viis Rannaküla, millest võib sama nimega jääda vaid üks, ülejäänud peavad kasutama hargtäiendit, liituma naaberkülaga või valima vallas originaalse nime. Viimasest kahest loobudes saaks neile uuteks nimedeks näiteks Valjala-Rannaküla või Kihelkonna-Rannaküla. Samuti võib nimele lisada ka muid omadusi – Suur-, Väike-, Vana- jne.Samapalju on maakonnas ka Liiva külasid. Saarel on veel neli Laheküla, kolm Mõisaküla, Nõmme küla ja Väljaküla ning hulganisti kaks korda esinevaid nimesid.Saaremaal on neli Laheküla küla: linna külje all Lääne-Saare vallas, Laimjalas, Orissaares ja Pihtla vallas. Üks nimekaim on neil ka Muhus, aga kuna see on eraldi saarel, siis ühinemine seda valda ei puuduta.Lääne-Saare vallas asuva Laheküla külavanem Urmas Kiier arvab, et neil on tõesti ilus nimi, millest ei tahaks ilma jääda. Samuti paikneb küla tiheasustusala kahe lahe vahel, mis õigustab nime veelgi.Varasemal ajal on seda kohta küll palju Kellamäeks kutsutud, aga tegelikult jääb see siiski Lahekülast Aste poole. Ka naaberkülaga ei tahaks külavanem liituda. “Meil on üle 200 inimesega üsna suur küla. Las teised murravad oma pead, et uut nime välja mõelda,” lisas ta.Samas meenutas Kiier, et mõni aeg tagasi olevat olnud ka jutt, et Laheküla liidetakse Kuressaarega, kuid see on Kiieri sõnul õnneks soiku jäänud.“Loodan, et see nimi jääb, aga kui läheb vägisi nii, et peab muutma, eks siis rahvas istub kokku ja otsustab,” nentis mees, lisades, et ühe variandina võiks ju pakkuda midagi lahtedevahelise külaga seonduvat.Saare maavalitsuse ühinemisnõuniku Taavi Kurisoo sõnul pole rahvaarvusid veel kõrvutatud, et oleks teada, kes saavad õiguse praeguse nime jätta. “Mõtlesin, et ootame ära, kes ühinejad on ja siis hakkame neid asju täpsemalt arutama,” selgitas ta.Võrumaal on kattuvusi 20, Hiiumaal kaheksa, praeguse Pärnumaa ja Läänemaa valdadest moodustuvas omavalitsuses kuus ning Raplamaal kaks. Ülejäänud maakondades pärast ühinemist kattuvusi ei teki.***Rannaküla 5Liiva küla 5Laheküla 4Mõisaküla 3Nõmme küla 3Väljaküla 3Ariste küla 2Hindu küla 2Jõe küla 2Keskvere küla 2Kogula küla 2Kungla küla 2Kuusiku küla 2Kõnnu küla 2Metsaküla 2Mustla küla 2Mäebe küla 2Nurme küla 2Põlluküla 2Randvere küla 2Sepa küla 2Ula küla 2Veere küla 2Viira küla 2Võhma küla 2***Saare maavalitsuse ühinemisnõuniku Taavi Kurisoo sõnul on praeguse kokkuleppe järgi senise nime säilitamise eesõigus neil kattuvate nimedega küladel, mis on suurima rahvaarvuga. “Edasi saavad paljud külad endale tõenäoliselt eesliite, ühinevad mõne teise külaga või võtavad mingi ajaloolise nime, mis on sellel kohal kunagi olnud,” lausus ta.Aga kui kahes suurimas kattuva nimega külas on sama palju elanikke? “Räägime läbi, võib-olla tahavad nad ühineda mõne teise külaga,” pakkus Kurisoo.Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõuniku Kadri Teller-Sepa kinnitusel on praegu kokku arvutatud need kattuvate nimedega külad, mille puhul on ühinemised juba laias laastus teada. Nii Saaremaal kui ka Hiiumaal ei osale üks vald läbirääkimistes, ent ministeerium võttis siiski arvesse ka need omavalitsused, sest tõenäoliselt ootab neid niikuinii sundliitmine.Igal juhul võib nimemuutjaid juurdegi tulla. Tõsisem arutelu selle üle algab Teller-Sepa hinnangul tuleval aastal. Asulanime otsustab kohanimeseadust järgides kohalik volikogu ja kinnitab riigihalduse minister, kes kuulab ära kohanimenõukogu arvamuse. Külad peaks saama uued nimed juba järgmisel sügisel toimuvateks kohalike omavalitsuste valimisteks.

Veel artikleid samast teemast »