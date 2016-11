Uudised

Süüdistatav hämas järjekordselt raha äramaksmise kohta

Reede, 11. november 2016.



Autor: Ahto Jakson Reede, 11. november 2016. Kohus pidi eile istungi kahes kuriteos süüdistatava mehe üle ära jätma, kuna too ei suutnud juba teist korda tõestada varasema kohtuotsusega mõistetud 1200-eurose rahalise karistuse äramaksmist.



Kohus sõiduki süstemaatilises ilma juhtimisõiguseta juhtimises ja teise isiku nimele antud tähtsa dokumendi kuritarvitamise süüdistusega Martin Aaviku (22) üle pidi algama juba kuu aega tagasi. Paraku jäi ka siis istung ära, sest mehel ei olnud millegagi tõestada, et varasema kohtuotsusega mõistetud 1200-eurone rahaline karistus oleks riigituludesse ära makstud.



Just sellise karistuse mõistis kohus Aavikule tänavu 27. jaanuaril samuti süstemaatilise ilma juhtimisõiguseta toime pandud autojuhtimise eest.



Eile oli kohtuistungi uus katse. Jälle ei olnud Aavikul esitada ühtegi tõendit raha maksmise kohta. Aaviku jutu järgi olevat tööandja tema eest raha ära maksnud.



Prokurör lükkas tema väited registrist saadud andmete ja päringutega tagasi. “Ilmselt kadus pangasisene ülekanne ära. Selle ülesleidmine võtab kaks kuud aega,” ütles Aavik kohtus.



Kohus tuletas Aavikule meelde, et kui tööandja raha ära maksiski, oleks ka tööandjale pidanud sellest maha jääma mingi märk, mille oleks saanud kohtule esitada. Ent Aavikul polnud ka tööandjalt ühtegi tõendit välja käia.



