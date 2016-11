Uudised

Talgupäeva entusiastid väisasid saart

Reede, 11. november 2016.



Autor: Vilma Rauniste Reede, 11. november 2016. Teeme ära meeskonna liikmed Kadi Rutens (vasakult), Erkki Peetsalu, Tarmo Tüür ja kohalik koordinaator Reet Viira. FOTO: Valmar Voolaid Eile külastas “Teeme ära!“ talgumeeskonna tuumik Saaremaad, et kohtuda siinse koordinaatori Reet Viiraga, eesmärgiks uute sihtide seadmine.



“Tulime seepärast, et alustada 2017. aasta talgute ettevalmistamisega, et enne kevadist suurt spurti kokku saada ja kõik korralikult läbi mõelda. Saaremaale tulime tegelikult sellepärast, et oleme ammu tahtnud siia tulla, sest Saaremaa on olnud Eestis juba mitu-mitu aastat talgute suunanäitaja. Inimesed on siin kõige aktiivsemad. Tänavu korraldasid Saaremaal talguid 191 inimest ja üle nelja tuhande lõi kaasa. Seda on kordades rohkem kui Eestis keskmiselt. See on põhjus, miks just Saaremaal oma ringkäiguga alustasime,“ rääkis talgupealik Tarmo Tüür.



“Kevadel tuleb juba kümnes talgupäev. Talgujuhid ja need, kes veel ei ole tihanud talgute korraldamist enda kanda võtta, võiksid mõtlema hakata, sest talgupäev toimub juba 6. mail.“



Ka läheneval talgupäeval otsustab kohalik kogukond ise, mis on kõige olulisem töö ära teha ning kaasab tegijad ja toetajad. See formaat Tüüri sõnul ei muutu, sest see on inimestele omaseks saanud. “Küll aga märtsis, kui talgud välja kuulutame, lisame mõned rõhuasetused, mis sellele aastale on omased. Seega, kellel veel ideid ei ole, võib sellest kinni hakata või liita teistele plaanidele, nii nagu sel aastal oli läbivaks teemaks veeohutus, kus Saare maakonnas püstitati 43 veekogu äärde ohutusstend juhisega ja viskeliin.“



Tarmo Tüür meenutas, et idee algataja oli Rainer Nõlvak, kuid esimesel kolmel aastal oli peakorraldaja just kuressaarlane Eva Truuverk. “Võtsime selle teatepulga neilt üle ja muutsime talgud püsiformaadiga talguteks, mis tähendab, et talgute korralduslik pool tehakse nüüd igal aastal ära kohtadel,“ lisas Tüür.

Minu hinnangul on uue süsteemi peamine väärtus just see, et inimesed saavad kohtadel ise otsustada, mida teha ja selleks inimesi kaasa kutsuda. Kui soov midagi ära teha sünnib nende endi sees, see tahtmine ja tunne on olemas, siis hakatakse ka teisi kaasa kutsuma. Ainult nii see töötabki, kui kohapealsed algatused on inimeste endi südame külge kasvanud. Meie meeskond on kaasakutsuja ja eestkostja, kogukonnad ise aga otsustajad ja tegijad,“ lisas Erkki Peetsalu.



Peetsalu toonitas, et talgud pole ju mingi uus ettevõtmine, neid on tehtud ajast aega, ka nõukogude ajal. Pigem on see vana ülessoojendamine ja kaasajastamine, millel on eriline tähtsus just noortele, kellel arvuti ja nutitelefoni tõttu suhtlemist ehedal kujul on väga väheseks jäänud. “Talgupäev pakub võimalust kodust välja tulla, midagi koos teha ja tunda õlatunnet, märgata toredat naabrit, leida uus sõber, mida iganes. Kui seda järjekindlalt igal aastal teha, kasvab talgupäev loomulikuks iga-aastaseks toimetamiseks. Mõnel pool juba on, Saaremaal vaieldamatult palju rohkem kui mujal Eestis. Me kutsume seda maikuu esimest laupäeva hoolimise päevaks.“



