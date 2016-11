Uudised

Paremaid hoidistajaid ootab rikkalik auhinnalaud

Reede, 11. november 2016.



Autor: Heli Salong Reede, 11. november 2016. Tänavuse Meie Maa hoidistekonkursi auhinnalaud on päris rikkalik – kaks 75-eurost kinkekaarti Agricentrilt, kaks 30-eurost kinkekaarti Coop Saaremaalt, spaapääsmed GOSPA-lt ja Grand Rose’ilt, tooted Delifoodilt ja Pihtla Õllelt. FOTO: Valmar Voolaid Meie Maa selleaastane hoidistekonkurss toimub 1. detsembril kell 16 Kuressaare kuursaalis.



Tore on seda traditsiooni jätkata, sest Meie Maa kutsub juba kaheksandat korda tublisid hoidistajaid konkursil osalema. Enam-vähem jääb kõik samaks. Auhinna saavad eraldi nii parimad soolased kui magusad hoidised ning premeeritakse ka parimat innovaatilist ja traditsioonilist hoidist.



Kuid sedakorda lisandub ka üks täiesti uus kategooria ja see preemia läheb parimale noorele hoidistajale nii magusate kui soolaste hoidiste kategoorias.

Miks on seda nii tore välja kuulutada? Põhjus on lihtne – sellise ettepaneku tegid noored ise. See aga näitab, et tänapäeva moodsa aja inimesed ei käi hoidistamisest kauge kaarega mööda, vaid kõige muu kõrval sisustavad oma aega ka koduaia- või metsasaaduste purkipanemisega.

Taas on žürii esimeheks Toomas Leedu, kes on aidanud seda ettevõtmist vedada kõik need aastad.



Lääne-Virumaa võttis eeskuju



Toomas on olnud isegi nii hakkaja, et suutis aidata käima lükata sarnase konkursi Lääne-Virumaal.

“Hea oli Meie Maa konkursist eeskuju võtta ja paljud asjad olid seega juba ette ära katsetatud ning toimisid ka Virumaal,” kinnitas ta.

Peakokana on Toomas rahul, et on saanud põnevamaid hoidiste retsepte kasutada ka oma toidukohtade menüüdes.



“Mul on hea meel, et sel aastal saame lisaks tavapärastele auhindadele anda eriauhinnad ka noortele tegijatele. Lääne-Virumaa näitel võin öelda, et noored tahavad ja oskavad välja mõelda väga põnevaid asju, aga neid on vaja julgustada konkursil osalema,” usub Toomas.



Lii Kirves Saarte Sahvrist on otsustanud sel korral anda oma kinkekaardid neile tegijatele, kes on osanud oma hoidistes kasutada võimalikult vähe suhkrut.

Hoidistekonkursi idee ja eesmärk on jäänud samaks, mis alguses: tuua kodustest köökidest, sahvritest, keldritest avalikkuse ette kõik hea ja parem.

Idee algataja ja algusest peale kaasalööja on olnud Kuressaare ametikooli õpetaja Merit Karise.



“Hoidistamine on üks kena tegevus igast otsast: kevadel seemned mulda, suvel ja sügisel pikk saagikorjamise aeg, talvel naudid head maitset ja silmailu. Kogu seda protsessi saab läbida üksi, pere või sõpradega. Meie pika pimeda ajaga kliimas on hoidis oma kätega purki pandud soe suvi ja värviline sügis,” on Merit igal aastal täis ootusärevust.



Innustuseks noortele



Ajad muutuvad, aga hoidistamine on ikka jäänud ja veel populaarsemaks muutnud, saanud osale ka sissetuleku allikaks kuni oma ettevõtte loomiseni.

“Konkursi žüriis osalemine on ühekorraga põnev, üllatav ja rõõmustav. Ootan konkursile kogenud perenaiste kõrval ka noori julgeid katsetajaid,” innustab Merit.



Hoidistekonkursi peasponsori Agricentri esindajana on alati kohal olnud agronoom Sirje Avingu, kellele on huvi pakkunud just vähemtuntud viljadest hoidiste valmistamine.



“Meil on Agricentri kaupluses palju erinevaid seemneid müügil ja on ju tore teada, kuidas aiasaadused hoidistatuna maitsevad,” kinnitab Sirje.

Ehkki suurem osa asju on selleks aastaks ilmselt juba kaane alla saanud, tasub veel ka ringi vaadata, et konkursiks midagi ekstra põnevat teha.

