Uudised

Sooäär: me pole ühtegi kandvat ideed kuulnud

Neljapäev, 10. november 2016.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 10. november 2016. Riigikogu liige Imre Sooäär. FOTO: Delfi Riigikogu liige Imre Sooäär (pildil), miks sinu hinnangul jõuti olukorrani, kus peaministrile avaldati umbusaldust?



See on lihtsalt tormijooks Savisaarest just nagu vabanenud Keskerakonnale, muud midagi. Valitsuspartnerid on Taavi Rõivase selja taga salaja mitu kuud uut koalitsiooni kokku pannud ja Taavile näkku valetanud. Taavi tunnistas ka oma vastustes riigikogu ees, et ta oli ilmselt liiga heauskne oma partnerite osas. Sisulisi ja argumenteeritud etteheiteid koalitsioonipartneritel ju tegelikult polnud. Oli ainult Reformierakonnale ärategemise tahtmine, mis liitis.



Kas seda oleks saanud kuidagi vältida?



Hea küsimus, et kas partnerite usaldamist saab vältida? Ilmselt saaks, aga pidevas umbusus elamine ja partnerite kahtlustamine petmises ka edasi ei vii. Ma arvan, et Keskerakonna uuenemine oli nii suur muutus poliitilisel maastikul, et see oleks varem või hiljem niikuinii uue valitsuse toonud.



Mida sa arvad väljendist – tulemas on ohtlik vasakpööre?



Uus, loodav koalitsioon on kindlasti maailmavaatelt tunduvalt vasakpoolsem kui praegune. Ehk siis see võib sisaldada maksude tõusu ja riigi raha ümberjaotamist. Me ei ole veel ühtegi kandvat ideed kuulnud uuelt, loodavalt koalitsioonilt, mis majanduse kiiresti käima paneks. Keskerakonna leping Putini parteiga on kindlasti julgeolekurisk ja on kummaline, kuidas IRL seda oma valijatele selgeks teeb, et see on Eestile hea. Siiani oli see neile takistuseks, et Keskerakonnaga koalitsiooni teha, seda on öelnud ka nende endi prominentsed liidrid.



Kuidas hindad Eesti riigi hetkeseisu?



Hetkel on riigi seis kindel, aga me ei tea, milline saab see olema aasta või viie aasta pärast. Uus erakondade kooslus pole kunagi valitsuses olnud ja kuidas see toimib, ei oska täna keegi öelda.



Kui sa enam riigikogus ei ole, siis millele suunad kõige rohkem oma tegevuse?



Mul on mitmeid väljakutseid eraettevõtluses oma firmade arendamisel. On hea ja soe tunne, et kaks kaubamärki Saare maakonnast pääses Eesti brändide TOP 50 raamatusse, mida kaubandus- tööstuskoda homme esitleb. Jätkan Eesti turismimaastiku arendamist. Kindlasti ei kavatse ma jätta ka muusikat. On mitmed loomingulised tellimused, mida olen edasi lükanud ja mis ootavad täitmist.

