Põnev näitus võtab kokku Saaremaa merenduse ajaloo

Neljapäev, 10. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 10. november 2016. Saaremaa Muuseumi direktor Endel Püüa ning Kuressaare politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse piirkonnapolitseinik Žanna Kreštšenko osutavad näitusel üles seatud merepäästevarustusele. FOTO: Valmar Voolaid Eile avati Kuressaare linnuse keldrisaalis Saaremaa Muuseumi näitus “Meri annab, meri võtab”, mis tutvustab merendusega seotud ajalugu ning teeb omamoodi kokkuvõtte lõppevast merekultuuri aastast.



Näituse juhatas sisse Saaremaa Muuseumi direktor Endel Püüa. “Kui minna teemasse, et meri annab, tuleb tõdeda, et endine rannaelu on jäänud kesisemaks,” kirjeldas ta.



“Vanasti elu rannas kihas ja igal hommikul oodati kalamehi pingsalt merelt. Nüüd aga näeb väga paljudes randades vaid üksikut kalapaati või suvitajaid.”



Püüa selgitas, et näituse saamislugu on küllaltki pikk ja keeruline. Sellesse oli kaasatud suur hulk inimesi ning info kogumisega oli seotud ka pool muuseumi rahvast.



Püüa tänas eraldi näituse kujundajat Anne Olopit OÜ Neli Disainist. Lisaks anti tänukirjad veel mitmetele ürituse heaks panustanud isikutele ja ettevõtetele.



Kevadel kuulutati välja ka mereteemaliste mälestuste konkurss, kuhu laekus kahjuks kokku vaid kaheksa tööd. Žürii esimees ja Saaremaa Merekultuuri Seltsi juht Rein Sepp andis osalenutele üle tänukirjad. Esikolmik pälvis lisaks ka rahalised auhinnad ning žürii tunnistas üksmeelselt võitjaks Kalle Kesküla.



Lõpetuseks võttis sõna ajaloolane Bruno Pao, kes ütles, et esimene merekultuuriteemaline näitus korraldati 1990-ndatel. Lisaks andis ta muuseumile üle oma käsikirja koopia artiklist “Seljaga mere poole”, mis ilmus 5. mail 1977 aastal ajalehes Sirp.



“Seal on esmakordselt tõstatatud merekultuuriline teema – kuidas meri meile üldse mõjub ja kuidas seda mõista. Pärast selle avaldamist kutsuti mind tööle meremuuseumisse,” meenutas Pao hetke, millest algas tema kui mereajaloolase tee.



Näitus ise jutustab esemete, fotode ja lugude kaudu mere ja Saaremaa inimese kooseksisteerimisest – mida kasulikku meri meile pakub ning kuidas ta vahel võib saarlase jaoks ka traagiliseks muutuda.



Lisaks Saaremaa Muuseumi kogule on näitusel eksponaate mitmetest erakogudest. Muu hulgas on välja pandud ka muljetavaldav valik Salme muinaslaevadelt leitud esemeid.



Saalis keskendutakse erinevatele alateemadele: meri annab ja võtab, ühendab ja lahutab, teeb kuulsaks ning inspireerib.



Nii on näitusel kajastatud kõike seda, mida meri on saarlastele andnud ja tänapäevalgi annab. Lisaks kalandusele, hülgepüügile ja furtsellaaria ehk agariku tootmisele on fookuses ka vandiraiujad ja norilaevad.



Näitusel on väljas ka kapten Tiit Jõgi valmistatud laevamudelid. Spetsiaalselt on valminud seeria Triigi lahes uppunud laevadest, mida illustreerib laevahukupaikade kaart.



Pühendutud on veel meremeestele ja laevaehitajatele. Ei ole unustatud ka Saaremaa kunstnikke ja kirjanikke, keda on inspireerinud meri.



Esindatud on mereohutuse temaatika – tänu Kuressaare politseijaoskonna merepääste toimkonnale saab näitusel uudistada merepäästjate uusimat varustust ning õppida, kuidas merel ohutult käituda.



Hüpokaustiruumis on aga sisse seatud noore kapteni kajut, kus näituse pisemad külastajad saavad mõistatusi lahendada, meremehesõlmi teha, meremeeste kuuske ehtida ja kajuti kinos filmi nautida.



