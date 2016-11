Uudised

Maavanem vaatas valimisi koos USA suursaadikuga

Neljapäev, 10. november 2016.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 10. november 2016. Valimisi jälgisid rahvusringhäälingu majas ühises seltskonnas maavanem Kaido Kaasik (vasakult teine) ja USA suursaadik James D. Melville Jr (keskel). FOTO: Siim Lõvi / ERR Eile varahommikuks kella 5.30 oli USA suursaadik James D. Melville Jr kutsunud talle tuttavaid inimesi jälgima USA presidendivalimiste lõppvooru Tallinna Eesti Rahvusringhäälingusse. Kohal oli ka Saare maavanem Kaido Kaasik.



“Me oleme saatkonnaga koostööd teinud ja aktiivselt suhelnud erinevates valdkondades, küllap sellepärast ta mind kutsuski,” põhjendas Kaasik.

Kuna teisipäeval oli Tallinnas ka maavanemate nõupidamine, siis külastas maavanem mitut üritust korraga.



“Läksin televisiooni kohale kohe 5.30 ja seal oli päris huvitav jälgida ning kuulata erinevaid arvamusi. Esinesid mitmed tuntud poliitikud, kes Ameerikat rohkem tunnevad – Igor Gräzin, Marianne Mikko, Andreas Kaju,” lisas Kaasik.



Maavanema sõnul kokkutulnutel väga ülevat meeleolu polnud, sest oodati teistsugust tulemust.



Samas on suursaadik ise demokraat, kuid Kaasiku sõnul mees oma emotsioone välja ei näidanud, oli väga viisakas.



Küll oli aga ärevust ja murelikkust teiste inimeste nägudel. Oli ju alahinnatud rahva häält.



