Rõivas lahkub koos saarlannast büroo juhiga

Neljapäev, 10. november 2016.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 10. november 2016. Peaministri büroo juhataja Kairi Uustulnd. Peaministri büroos töötaval kahel saarlannal on ilmselt erinev tulevik.



“Seaduse järgi on nii, et ega riik ju valitsuseta ei jää ja ametis olev valitsus peab täitma neid kohuseid nii kaua, kuni uus valitsus ametisse nimetatakse. Sellega läheb ilmselt veidike aega,” ütles peaministri büroo juhataja Kairi Uustulnd.



“Minu töökoht on otseselt kuupäevaliselt seotud peaministri volituste ajaga ehk lähen samal päeval kui peaminister. Võibolla juhtub see nädala, võibolla kahe-kolme pärast. Meie seda siin ei oska öelda. Sellele ma ei ole mõelnud, mis edasi saab, vara veel. Praegu keskendun selle töö lõpuleviimisele,” lisas Uustulnd.



Teise saarlanna kohta ütles Uustulnd, et peaministri julgeolekunõunik Kadri Peeters on tulnud büroosse rotatsiooniga kaitseministeeriumist ja jätkab julgeoleku valdkonnas igal juhul.



