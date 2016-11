Uudised

Jahimehed: Muhu hunt hoidku alt!

Neljapäev, 10. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 10. november 2016. Juba märtsist saati on Muhus ringi uitav hunt kohalikele meelehärmi valmistanud ning mitu lammast murdnud. Jahimehed aga on oodanud lume tulekut, et tema jälgi märgata ja hallivatimehe teod saarel lõpetada.



Muhu jahiseltsi esimees Heinart Laaneväli kinnitas, et plaani hunt tabada pole sealsete jahimeeste päevakorrast sekundikski maha võetud.



“Meie jahimeeste hulgas on palju neid, kellel endal ka lambad ja nad on eriti huvitatud tema tabamisest,” sõnas ta, lisades, et ka tema soovib oma villatootjaid kaitsta.



Samuti on neil omavahel kokku lepitud preemia susi tabajale. Töö käib, aga kahjuks sadas lund pidevalt juurde ja võimalikud jäljed kadusid kiirelt uue lume alla.



“Täna enam ei saja ja kindlasti tegeletakse luurega. Kui keegi jälgi märkab, alustatakse kohe piiramist,” kinnitas Laaneväli, lisades, et mehed on kõik plaanist teadlikud ning valmis.





