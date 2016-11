Uudised

Minister Lauri ei tea kolledži ühendamise plaanist midagi

Neljapäev, 10. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 10. november 2016. Tänavu oktoobris toimus TTÜ Kuressaare kolledžis majakoosolek, kus võeti mereakadeemiaga ühinemine ametlikult töösse. FOTO: Valmar Voolaid Kuigi Tallinna tehnikaülikoolis plaanitakse Kuressaare kolledži ühendamist mereakadeemiaga, väitis haridus- ja teadusminister Maris Lauri eile riigikogu infotunnis, et temale teadaolevalt mingeid muudatusi Kuressaare kolledži osas küll plaanis ei ole.



Kuressaare kolledži ja mere-akadeemia ühinemise teemat valgustas septembri lõpus kolledžit külastanud TTÜ rektor Jaak Aaviksoo. Ta põhjendas asutuse ühendamist mereakadeemiaga kolledži väiksusega.



Eelmisel nädalal siin käinud riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees Andres Ammas kohtus 2. novembril koos teiste riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni liikmetega kolledži juhtidega, kes olnud uudisest väga häiritud ja ütlesid, et tegemist on suure ja ebameeldiva protsessi algusega, mille tulemusena erialad võivad kolledžist kaduda.



Miks mitte kolida Saaremaale?



“Võiks mõelda palju suuremalt ja hoopis mereakadeemia Saaremaale tuua,” leidis Ammas, kes ise varem töötanud õpetaja ning koolijuhina. Tema arvates on Saaremaa koolisüsteem hästi toimiv ja olnud pigem teistele eeskujuks.



“Saaremaa ühisgümnaasiumi ja Kuressaare gümnaasiumi tase on üle Eesti teada. Täiskasvanute gümnaasium funktsioneerib palju mitmekesisemalt kui teised samasugused koolid Eestis. Lisaks veel väärikate ülikool, mida suuremates piirkondades ei ole. Ka ametikoolil läheb hästi,” märkis Ammas.



Eile päris Andres Ammas riigikogu infotunnis haridus- ja teadusministrilt Maris Laurilt Kuressaare kolledži kohta, tundes huvi, kas see ikka jätkab oma praeguse nime all ja kujul või mingist hetkest saab kolledžist Tallinna tehnikaülikooli mereakadeemia osakond?



Haridus- ja teadusministri Maris Lauri sõnul on ülikoolidega sõlmitud halduslepingud, mille kohaselt nad peavad kolledžeid ülal pidama ja tagama nende õppetöö seal regionaalsel tasemel.



“Minule teadaolevalt ei ole küll muudatust plaanis, aga järgmine haldusleping ei ole veel sõlmitud ja kindlasti võib juhtuda, et seal tehakse muudatusi, kuid minu teada neid praegu ei ole. See on läbirääkimiste teema, nagu kõikide halduslepingute puhul,” ei lubanud minister midagi kindlat.



Minister ei tea muudatustest



Riigikogulane Artur Talvik vaidles ministrile vastu, sest Vabaerakonnale teadaolevalt muudetakse Kuressaare kolledž siiski mereakadeemia osakonnaks.



“See on tekitanud suurt muret Kuressaare elanike hulgas laiemalt. Tekitab muret ka selles mõttes, et paljudele tundub, et plaani kaudu üritatakse kolledž ära lõpetada ja osakond vähendab õppeaineid, mida seal õpetatakse,” juhtis Talvik ministri tähelepanu. Ta küsis ministrilt, mis üldse mereakadeemiast saab.



Ülikoolidega sõlmitud halduslepingutes määratakse ülikoolide kohustus pakkuda konkreetses piirkonnas kõrgharidust konkreetse spetsiifikaga.



“Jah, lepinguid muudetakse, vaadatakse perioodiliselt üle, aga teatavasti lepingul on kaks osapoolt. Kui kellelgi tekib mõte, et paneks kinni, siis nii lihtsalt see asi ei käi,” kinnitas minister Lauri.



Mereakadeemia ja Kuressaare kolledži võimalikule ühinemise protsessile pani alguse Tallinna tehnikaülikooli uus arengukava, mis näeb ette praeguse kaheksa teaduskonna asemel nelja, teaduskondadesse koonduvad ka 12 praegust õppe- ja teadusasutust.



Uued teaduskonnad on infotehnoloogia, inseneri-, loodus- ja majandusteaduskond, nende kõrval jätkab eraldi üksusena TTÜ Eesti mereakadeemia. Uus struktuur hakkab kehtima alates 1. jaanuarist 2017. Kuressaare kolledži ja mere-akadeemia ühinemise teemat valgustas septembri lõpus kolledžit külastanud TTÜ rektor Jaak Aaviksoo. Ta põhjendas asutuse ühendamist mereakadeemiaga kolledži väiksusega.Eelmisel nädalal siin käinud riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees Andres Ammas kohtus 2. novembril koos teiste riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni liikmetega kolledži juhtidega, kes olnud uudisest väga häiritud ja ütlesid, et tegemist on suure ja ebameeldiva protsessi algusega, mille tulemusena erialad võivad kolledžist kaduda.“Võiks mõelda palju suuremalt ja hoopis mereakadeemia Saaremaale tuua,” leidis Ammas, kes ise varem töötanud õpetaja ning koolijuhina. Tema arvates on Saaremaa koolisüsteem hästi toimiv ja olnud pigem teistele eeskujuks.“Saaremaa ühisgümnaasiumi ja Kuressaare gümnaasiumi tase on üle Eesti teada. Täiskasvanute gümnaasium funktsioneerib palju mitmekesisemalt kui teised samasugused koolid Eestis. Lisaks veel väärikate ülikool, mida suuremates piirkondades ei ole. Ka ametikoolil läheb hästi,” märkis Ammas.Eile päris Andres Ammas riigikogu infotunnis haridus- ja teadusministrilt Maris Laurilt Kuressaare kolledži kohta, tundes huvi, kas see ikka jätkab oma praeguse nime all ja kujul või mingist hetkest saab kolledžist Tallinna tehnikaülikooli mereakadeemia osakond?Haridus- ja teadusministri Maris Lauri sõnul on ülikoolidega sõlmitud halduslepingud, mille kohaselt nad peavad kolledžeid ülal pidama ja tagama nende õppetöö seal regionaalsel tasemel.“Minule teadaolevalt ei ole küll muudatust plaanis, aga järgmine haldusleping ei ole veel sõlmitud ja kindlasti võib juhtuda, et seal tehakse muudatusi, kuid minu teada neid praegu ei ole. See on läbirääkimiste teema, nagu kõikide halduslepingute puhul,” ei lubanud minister midagi kindlat.Riigikogulane Artur Talvik vaidles ministrile vastu, sest Vabaerakonnale teadaolevalt muudetakse Kuressaare kolledž siiski mereakadeemia osakonnaks.“See on tekitanud suurt muret Kuressaare elanike hulgas laiemalt. Tekitab muret ka selles mõttes, et paljudele tundub, et plaani kaudu üritatakse kolledž ära lõpetada ja osakond vähendab õppeaineid, mida seal õpetatakse,” juhtis Talvik ministri tähelepanu. Ta küsis ministrilt, mis üldse mereakadeemiast saab.Ülikoolidega sõlmitud halduslepingutes määratakse ülikoolide kohustus pakkuda konkreetses piirkonnas kõrgharidust konkreetse spetsiifikaga.“Jah, lepinguid muudetakse, vaadatakse perioodiliselt üle, aga teatavasti lepingul on kaks osapoolt. Kui kellelgi tekib mõte, et paneks kinni, siis nii lihtsalt see asi ei käi,” kinnitas minister Lauri.Mereakadeemia ja Kuressaare kolledži võimalikule ühinemise protsessile pani alguse Tallinna tehnikaülikooli uus arengukava, mis näeb ette praeguse kaheksa teaduskonna asemel nelja, teaduskondadesse koonduvad ka 12 praegust õppe- ja teadusasutust.Uued teaduskonnad on infotehnoloogia, inseneri-, loodus- ja majandusteaduskond, nende kõrval jätkab eraldi üksusena TTÜ Eesti mereakadeemia. Uus struktuur hakkab kehtima alates 1. jaanuarist 2017.

Veel artikleid samast teemast »