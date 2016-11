Uudised

Ivo Linna Eesti Laulu poolfinaalis

Neljapäev, 10. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 10. november 2016. Ivo Linna kaitseb tänavu Eesti Laulul saarerahva au. Esmaspäeval loositakse välja poolfinalistide esinemisjärjekord. FOTO: Toomas Huik Eesti Laulu poolfinaali pääsejad kuulutati välja üleeile. Teiste seas astub laulukonkursil üles Ivo Linna, kes 20 aasta eest tõi koos Maarja-Liis Ilusaga Eurovisioonilt koju viienda koha.



Eelžürii valis 242 võistlusele laekunud laulu seast välja 20 paremat, mis hakkavad võistlema poolfinaalides 11. ja 18. veebruaril. Meie maakonnast pääses edasi lugu “Suur loterii”, mida esitab Ivo Linna. Loole on muusika teinud Rainer Michelson ja sõnad Urmas Jaarman.



Ivo Linna ütles, et tal ei olnud mitte mingisugust mõtet Eesti Laulul osaleda, kuid Rainer vana sõbrana pakkus juba kevadel talle lugu. Urmas kirjutas teksti, milles on Iffi lugudest võetud fraasid sees.



“Ta võttis minu asja sellega kokku,” lausus Iff. Augustis käis ta lugu salvestamas. Idee Eesti Laulule kandideerida käis Rainer välja alles siis.



“No ma oleks tahtnud talle poolmuiates öelda Kukerpillide laulu salmiga, et, poisid, mis te teete lolli, teil pole aru mitte tolli. Sest minu suhtumine on olnud selline, et vaata passi ja peeglisse, Eurovisioon on ikka noorte värk,” rääkis muusik.



Eurovisiooniks valmis



Lõpuks jäi ta siiski nõusse, põhjendades seda sellega, et Eesti Laul on tähtis sündmus ning sõelale jäänud lugudest räägitakse ja neid mängitakse. Tal on hea meel, et poiste lugu sai tuule tiibadesse.



Iff kinnitas, et 1996. aastal käis ta Eurovisioonil uhkusega Eestit esindamas ja pidas Maarja-Liis Ilusaga koos lauldud “Kaelakee häälega” teenitud viiendat kohta väga heaks tulemuseks.



See on olnud tänaseni üks tema suuremaid esinemisi üldse.



Palusime Iffil ette kujutada olukorda, et lugu võidab Eesti Laulu.



“No siis tuleb minna kuskile poodi ja osta omale puhtamad riided selga, ja muidugi tuleb minna. Nali naljaks ja ma võin kerge muigega seda asja võtta, aga see oleks tegelikult teisest peeglist vaadatuna ikkagi üks uhkuse asi ka.

Mul on hea meel, et see on Eesti laul ja eesti keeles. See oleks muidugi tore,” rääkis muusik. Ta tõdes, et Eurovisioonil on tema elus kindel koht.



Iff kinnitas, et iga uus lugu on väike väljakutse ja tegelikult peab ta üdini positiivseks, et keegi talle veel lugusid kirjutab ning et tema repertuaaris on jälle midagi uut.



“Endal huvitav ja teisel ka – ikka natuke värsket verd,” sõnas Iff.



Teiste seas pääsesid Eesti Laulu poolfinaali ka Elina Born, Liis Lemsalu, Lenna Kuurmaa, Kerli Kõiv, Uku Suviste, Rasmus Rändvee, Koit Toome jt.



Mõlemast poolfinaalist pääseb edasi viis laulu, mille seast valitakse võitja Eesti Laul 2017 finaalis 4. märtsil Saku Suurhallis. Eelžürii valis 242 võistlusele laekunud laulu seast välja 20 paremat, mis hakkavad võistlema poolfinaalides 11. ja 18. veebruaril. Meie maakonnast pääses edasi lugu “Suur loterii”, mida esitab Ivo Linna. Loole on muusika teinud Rainer Michelson ja sõnad Urmas Jaarman.Ivo Linna ütles, et tal ei olnud mitte mingisugust mõtet Eesti Laulul osaleda, kuid Rainer vana sõbrana pakkus juba kevadel talle lugu. Urmas kirjutas teksti, milles on Iffi lugudest võetud fraasid sees.“Ta võttis minu asja sellega kokku,” lausus Iff. Augustis käis ta lugu salvestamas. Idee Eesti Laulule kandideerida käis Rainer välja alles siis.“No ma oleks tahtnud talle poolmuiates öelda Kukerpillide laulu salmiga, et, poisid, mis te teete lolli, teil pole aru mitte tolli. Sest minu suhtumine on olnud selline, et vaata passi ja peeglisse, Eurovisioon on ikka noorte värk,” rääkis muusik.Lõpuks jäi ta siiski nõusse, põhjendades seda sellega, et Eesti Laul on tähtis sündmus ning sõelale jäänud lugudest räägitakse ja neid mängitakse. Tal on hea meel, et poiste lugu sai tuule tiibadesse.Iff kinnitas, et 1996. aastal käis ta Eurovisioonil uhkusega Eestit esindamas ja pidas Maarja-Liis Ilusaga koos lauldud “Kaelakee häälega” teenitud viiendat kohta väga heaks tulemuseks.See on olnud tänaseni üks tema suuremaid esinemisi üldse.Palusime Iffil ette kujutada olukorda, et lugu võidab Eesti Laulu.“No siis tuleb minna kuskile poodi ja osta omale puhtamad riided selga, ja muidugi tuleb minna. Nali naljaks ja ma võin kerge muigega seda asja võtta, aga see oleks tegelikult teisest peeglist vaadatuna ikkagi üks uhkuse asi ka.Mul on hea meel, et see on Eesti laul ja eesti keeles. See oleks muidugi tore,” rääkis muusik. Ta tõdes, et Eurovisioonil on tema elus kindel koht.Iff kinnitas, et iga uus lugu on väike väljakutse ja tegelikult peab ta üdini positiivseks, et keegi talle veel lugusid kirjutab ning et tema repertuaaris on jälle midagi uut.“Endal huvitav ja teisel ka – ikka natuke värsket verd,” sõnas Iff.Teiste seas pääsesid Eesti Laulu poolfinaali ka Elina Born, Liis Lemsalu, Lenna Kuurmaa, Kerli Kõiv, Uku Suviste, Rasmus Rändvee, Koit Toome jt.Mõlemast poolfinaalist pääseb edasi viis laulu, mille seast valitakse võitja Eesti Laul 2017 finaalis 4. märtsil Saku Suurhallis.

Veel artikleid samast teemast »