Triigi lava ja ümbrus pälvis eriauhinna

Neljapäev, 10. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 10. november 2016. MTÜ Triigi Filharmoonia kontserdihoone. FOTO: Kaido Haagen Eile kuulutati puitarhitektuuri ja -inseneeria konverentsi “Puit – homse elukeskkonna võti” raames välja aasta parimad puitehitised, kus eraldi oli ära märgitud Triigi kontserdihoone.



Saare maakonnast anti konkursile üles neli hoonet: metsamajakesed Soelas, Viirelaiu majakavahikompleks, saunsuvila Orissaares ja MTÜ Triigi Filharmoonia kontserdihoone. Viimane märgiti žürii poolt ainsana ära lisaks jagatud põhiauhindadele.



“Triigi lava tunnustas žürii kogukondliku koostöö eest, mille tulemuseks on kvaliteetne avalik ruum. Lisaks on hoonel põnev vormikeel, mida kannavad erikujulised liimpuidust talad, mille vahel on nutikalt kasutatud PVC-kangast kaitsmaks hoones viibijaid ilmastiku eest,” edastas Optimist Publicu konsultant Triin Adamson Meie Maale.



Lava arhitektuurse lahenduse töötasid välja Riin Kersalu ja Mihkel Meriste Kersalu Projektibüroost, ehitas Arens Ehitustööd OÜ ja objekt valmis 2016. aastal.



Võistluse eesmärk oli leida ja tõsta esile uusi ehitisi, mille puhul on puitu kasutatud konstruktsioonis, välis- või siseviimistluses parimal võimalikul viisil arhitektuurses, tehnilises ja ehituslikus mõttes.



