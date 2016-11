Uudised

Turismihooajaks kelneriametisse

Neljapäev, 10. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Neljapäev, 10. november 2016. Ametikooli toitlustuse juhtõpetaja Ülle Tamsalu. Kuressaares ametikoolis algas sisseastumisavalduste vastuvõtt tsükliõppes kelneri eriala õpperühma. Õppetöö on tasuta ja võimaldab turismihooaja alguseks saada kutsetunnistuse.



“Aitame kohalikel restoranidel ja neil, kes tunnevad restoranimaailma vastu huvi, valmistuda suureks kuumaks Saaremaa turismisuveks 2017,” ütles ametikooli toitlustuse juhtõpetaja Ülle Tamsalu (pildil).



“Tööjõupuudus on suur ja seetõttu on klassikaline restoraniteenindus lihtsamaks mugandunud. Meie keskendume oma õpetuses just klassikalisele teenindusele, mille baasil on lihtsam juba ettevõttes sealsete tavade järgi hakkama saada.”



Õppetöö algab 28. novembril, koolitunnid on kaks korda kuus esmaspäevast kolmapäevani. Kuna õpitakse ka veinide jt alkohoolsete jookide serveerimist, peavad õppijad olema vähemalt 18-aastased. Samuti on nõutud vähemalt põhihariduse olemasolu.



Lisaks restoraniteeninduse klassikale õpetatakse catering’i ja peoteenindust ning läbitakse tööle asumiseks kohustuslik hügieenikoolitus.



“Tahame suurt tähelepanu pöörata ka suhtlemisele, mis on lisaks erialastele oskustele väga oluline,” märkis Tamsalu. Sisseastumisavaldusi võetakse ametikoolis ja kooli veebilehe kaudu vastu 23. novembrini. “Aitame kohalikel restoranidel ja neil, kes tunnevad restoranimaailma vastu huvi, valmistuda suureks kuumaks Saaremaa turismisuveks 2017,” ütles ametikooli toitlustuse juhtõpetaja Ülle Tamsalu (pildil).“Tööjõupuudus on suur ja seetõttu on klassikaline restoraniteenindus lihtsamaks mugandunud. Meie keskendume oma õpetuses just klassikalisele teenindusele, mille baasil on lihtsam juba ettevõttes sealsete tavade järgi hakkama saada.”Õppetöö algab 28. novembril, koolitunnid on kaks korda kuus esmaspäevast kolmapäevani. Kuna õpitakse ka veinide jt alkohoolsete jookide serveerimist, peavad õppijad olema vähemalt 18-aastased. Samuti on nõutud vähemalt põhihariduse olemasolu.Lisaks restoraniteeninduse klassikale õpetatakse catering’i ja peoteenindust ning läbitakse tööle asumiseks kohustuslik hügieenikoolitus.“Tahame suurt tähelepanu pöörata ka suhtlemisele, mis on lisaks erialastele oskustele väga oluline,” märkis Tamsalu. Sisseastumisavaldusi võetakse ametikoolis ja kooli veebilehe kaudu vastu 23. novembrini.

Veel artikleid samast teemast »