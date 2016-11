Uudised

Kaisveres kasvav hobune on Eesti parim noor täkk

Neljapäev, 10. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 10. november 2016. Edward I von Seeder koos Seeder Horses OÜ ratsastaja Merit Milteriga Kurtnas. FOTO: erakogu Möödunud nädalalõpul koguneti taas Kurtnasse, kus koostöös Eesti sporthobuste kasvatajate seltsiga hinnati ja valiti esmakordselt kahepäevase ülevaatuse jooksul selle aasta parimaid kahe- ja kolmeaastasi hobuseid.



Esimene päev algas hobuste hindamisega kõval pinnasel ja jätkus hobuste kommenteeritud hindamisega vabaliikumisel maneežis. Teisel päeval, kui hobused olid eelnevalt juba võõra kohaga tutvunud, oli võimalik saadud hindeid parandada või siis vastupidi. Loomade hindamisel jälgitakse nende liikumist kolmes allüüris – samm, traav ja galopp – ning lisaks käitumist ja välimust.

Arvesse võetakse ka käitumist ja hüpet – kuidas loom keskendub, kui võimekas on hüpe ning selle tehnika. Kohapeale oli kutsutud 28 hobust, peakohtuniku rolli täitis teist aastat järjest belglane Stefaan De Smet.



Kaheaastastest märadest võitis Lääne-Virumaal MTÜ Vao Ratsaklubi juhi Meelis Pihlaku hobune Jalida End, kes on sündinud Hollandis. Täkkudest pärjati parimaks Lääne-Saare vallas Kaisvere külas asuva Seeder Horses OÜ hobusekasvanduse koolisõidupõlvnemisega täkk Edward I Von Seeder, kes valiti ka parimaks Eestis sündinud hobuseks 2016.



Silmapaistev hobune



Eesti sporthobuste kasvatajate seltsi juhatuse esimees Raigo Kollom tõdes, et Seeder Horses OÜ juhatuse liige Raili Pillmann koos abikaasaga on viimase aja ühed kiiremini arenevad hobusekasvatajad Eestis.

“Nad on oma kasvandikega väga kiiresti väga heale sporthobuste tasemele tõusnud,” lisas ta. “See aretus on väga progressiivne, sest Pillmann kasutab maailmatasemel täkkude spermat ning on ostnud Hollandist, Belgiast ja Saksamaalt kvaliteetseid märasid.”



Edward I von Seederi kohta ütles Kollom, et tegu on väga silmapaistva hobusega. “Edward on selgelt koolisõidu hobune ja võib öelda, et kogu ülevaatuse ilusaim, kuigi sellist hinnet ei anta,” nentis ta, lisades, et niiöelda iludust näitav tüübi hinne oli täkule omistatud väga kõrge – 8,5 10-st, mida ta sai selles finaalis ainsana.



Eelmisel aastal olid Seeder Horsesi kasvandusest finaalis kõik kolm kaheaastast hobust. Bavarotti von Seeder oli parim 2-a täkk, Jerry Red von Seeder oli parim koolisõidulootus ja Helsinki von Seeder (Edwardi õde) 2-a märade hulgas kolmas.



Kvaliteet on tähtis



Kui tänavusel ülevaatusel kommenteeriti Edwardit kui hästi treenitud noort hobust, siis Raili Pillmann kinnitas, et pigem on tema puhul sümmeetriliselt arenenud keha ja korralik lihastik tingitud õigest toitumisest.

“Minu meelest pööratakse Eestis liiga vähe tähelepanu hobuse õigele söötmisele. Enne näitust on vaja lisaks trennile ka vastavalt sööta – et ta hea välja näeks, karv läigiks ja oleks tihe ning parajalt lühike,” selgitas ta. Finaalis oli ka teine saarlastel kaasas olnud kaheaastane mära, Piloore von Seeder.

Kaisveres kasvab nüüdseks hulganisti kvaliteetseid sporthobuseid, sest tänavu sündis neil üheteistkümnest maailmas tuntud ja edukast täkust 12 varssa. Seda ka seetõttu, et mullu soovis Pillmannil osta üht väga head koolisõidu mära, aga lõpuks tuldi koju kokku 18 hobusega.



Värskete ilmakodanike isade ja emade hulgas on nii koolisõidu kui takistussõidu hobuseid, kes ise või nende esivanemad on edu saavutanud lausa olümpiamängudel.



Näiteks tänavu kolmeseks saanud ja ratsastusega alustanud Edwardi õest Helsinkist loodab Pillmann, et ta osaleb järgmisel aastal ka noorhobuste tšempionaadil.



Täkkude valiku teeb Pillmann enda sõnul kõhutunde järgi. Kuna maailmas kuulsad täkud ei tule mitte märadele külla, kasutab ta külmutatud spermat, millel käib lausa ise järel. Kunstliku viljastamise teeb aga mandrilt saarele käiv veterinaar Ulrika Tuppits. “Olen märganud, et märad tiinestuvad kodutallis edukamalt,” lisas ta.



