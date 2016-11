Uudised

Jüri Saarel okas hinges

Kolmapäev, 09. november 2016.



Autor: Heli Salong Kolmapäev, 09. november 2016. Meie Maa käis eile õnnitlemas juubilar Jüri Saart. FOTO: Valmar Voolaid Eile tähistas oma 70. sünnipäeva Piht-la vallavanem Jüri Saar. Kui Meie Maa oma õnnesoove edastama sõitis, polnud pidutrall veel alanud.



Küll aga helises vahetpidamata vallavanema mitte-nutitelefon ning juubilar teatas iga natukese aja tagant kavala häälega, et tema vastas istub kaks kena tüdrukut ja ta ei saa rohkem rääkida.



“Ma oleksin pidanud hommikust peale seda taktikat kasutama,” muheles Saar, “nad sealt mandrilt ju kõik hakkasid pikalt-laialt meie lumeolude ja ilma kohta küsima.”



Pidulikum osa algas juubilaril eile pärast SOL-i juhatuse koosolekut, mis täiesti “juhuslikult” toimus just Pihtla pritsumajas.



Okas on hinges



“Kui kell 16 lõpetame, siis on vallamajas laud kaetud ja proua on juba suupisted ära toonud. Midagi erilist ei paku, aga selline pidulik moment on, et kolleegid ja oma rahvas tulevad õnnitlema,” rääkis Saar eile päeval.



Pere kolm last ja lapselapsed saavad kokku reedel oma kodus.



Oma elust rääkides rõhutab Saar just ühte perioodi.



“Ma arvan, et minu elu kõige parem ja huvitavam aeg oli siis, kui Eesti Vabariik taas tekkis ja mul oli võimalus 13 aastat Saare maavanem olla. See oli igatepidi täitsa uue asja tegemine ja ülesehitamine. Huvitav aeg oli,” hindab Saar.



Nüüd, kui tal on tulnud



Pihtla vallavanem olla, on seegi olnud tore, aga kõik pole enam nii värske ja uus.

Arutledes Suur-Saaremaa teema üle, tunnistab Saar, et tal on okas hinges.



“Olin enne maavanemaks saamist maasekretär ja vabariigi ekspertkomisjonis, kes luges läbi kõigi Eestimaa valdade põhimäärused, arengukavad ning vallastaatuse andmised. Minulgi on siin seinal Rüütli allkirjaga otsus valla loomise kohta. Ma olin valdade taasloomise juures ja nüüd mind muidugi häirib see, et 25 aastat hiljem pean olema valdade likvideerimise juures. Kuid ma püüan ajaga kaasas käia ja noortest aru saada.



Ma ei saa kinnistuda sellesse, et vot, kurat, mina tegin 25 aastat tagasi need omavalitsused ja nii peab jäämagi. Ega ma päris vastu ei võitle, aga okas on hinges, et miks need vallad nii vähe vastu pidasid, et kas tegime 25 aastat tagasi midagi valesti,” arutleb nüüdne vallavanem.



Saar ütleb, et juba paar aastat tagasi oli tal plaan, et koos 70. sünnipäeva šampuse pauguga lahkub ta ametist. Kuid nüüd on olukord muutunud ja poleks aus seda teha.



“Ei sobi varem ära minna ja teisi siia maha jätta selles reorganiseerimise tuhinas. Püüan lõpuni vastu pidada. Kogu uue tekkimise mehhanism on natuke segane, et kuidas see üleandmine kõik käib. Eks iga piirkond püüab oma huve kaitsta ja pean püüdma oma praeguste kaastöötajate huvide eest seista. Ehk suudan seda teha tugevamalt kui keegi uus tulija,” põhjendab Saar.



Samas ütleb ta, et tema eas väga pikalt plaane teha ei saa, sest tervis võib alt vedada. Kuidas siis tervis on?



Ilma vaenlasteta ei saa



“Tänan küsimast, praegu on kõik korras, aga loed kogu aeg eakaaslasi sealt lehe tagumise külje pealt,” ohkab Saar.



Kui on aeg koju jääda, siis kalandus ja jahindus jäävad ikka alles ning sõbrad loodetavasti ka.



“Olen püüdnud olla ikka rahumeelne, kuid ega ma nii kehva ka pole, et mul ühtegi vaenlast pole.



