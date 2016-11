Uudised

Turismibussidele soovitakse praamile saamise kindlust

Kolmapäev, 09. november 2016.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 09. november 2016. TS Laevade juhatuse esimees Kaido Padar kinnitas, et busside praamile pääsemine muutub hõlpsamaks. FOTO: Valmar Voolaid Ettevõtjad tõid eile TS Laevade juhi Kaido Padariga kohtumisel välja, et turismibussidele või tellitud bussidele on pileti broneerimine praamile veebi kaudu probleem, sest süsteemis pole näha bussikohtade arvu, vaid ainult sõiduautode vabade kohtade arv.



Väide, et tulge sadamasse ja saate peale, ei ole ettevõtjatele garantii. Nad tahavad olla kindlad, et nende buss või ka veok kindlasti konkreetsele praamile jõuaks.



“Kas oleks võimalik arvutada liinimeetrite, mitte kohtade järgi? Buss või sõiduauto kuni seitse meetrit, kuni 12 m ja üle selle,” pakkus Grand Rose Spa müügijuht Mario Sau. Praegu ei tööta ka kõrgusemõõdikud, mis aitaksid sadamates lahendada, millisesse ritta võib sõiduk sõita.



“Me ei pea ootama sada aastat, probleemiga oli aega aasta või kaks tegeleda. Asi peaks olema juba praegu lahendatud. Saarlased ei ole sundinud teid seda tegema,” lausus Kalla Mööbli juht Robert Pajusaar. Ta tegi ettepaneku, et nende autode puhul, mis on piletimüügisüsteemis sees, arvestataks liinimeetriga.



Lisaks rõhutas Pajusaar, et tuleks teha kõik selleks, et parvlaevast jääks sadamasse maha võimalikult vähe autosid. “Tuleks selgeks teha, kuidas tuleb autosid parvlaevadele paigutada,” sõnas Pajusaar.



Uue praami peale mahub 12 suurt autot või bussi. “Broneering tõstetakse bussidele ja veokitele 50% pealt 70% peale. Arendus selles suunas peaks töös olema,” lubas TS Laevade juhatuse esimees Kaido Padar tehtava muudatuse kohta.



Veel toodi tema kohtumisel ettevõtjatega välja, et internetti kasutades peab iga kord praamid.ee lehele uuesti sisse logima, sest piletimüügisüsteem ei lase ei parooli ega kasutajatunnust salvestada.



10 kuud ametis olnud Kaido Padar ütles eile, et sai möödunud nädalavahetuse üle viie kuu koos perega veeta, sest tööpäevad on nii pikad ja pingelised. “Kolm võtmeinimest on töölt lahkunud. Kõik ei suuda panustada 16 tundi päevas seitse päeva nädalas,” tõdes Padar.



Ta meenutas 1. oktoobrit, mil TS Laevad Saaremaa ja Hiiumaa parvlaevaliinidel opereerimist alustas ja sellele järgnenud päevi. “Sain heas mõttes šoki ja taipasin, kui habras see kõik on ja kui palju sõltub ilmast.”



1. oktoobril 100 inimest



Nelja sadama peale kokku töötas 1. oktoobril ca 100 inimest, eeltööd tehti kaks-kolm nädalat ette. Muu hulgas katsetati, kui kiiresti saab ühenduse püsti soojakusse jne.



“Operatiivne tegutsemine käis eriolukordades, omamata kogemust. Negatiivne, et ei õnnestunud ühtegi laeva 1. oktoobriks ära tuua. Nii kaua kui laevu ei ole, on olukord kurb,” tunnistas Padar.



Ta loodab siiski Poola laevatehasele, kust parvlaev Tõll võiks jõuludeks Eestisse jõuda. Lähiajal on oodata aluse veekatsetusi.



Üle 4000 kiluleiva



Madal veetase Hiiumaa ja mandri vahel tekitas selle, et laevad ei suutnud graafikus püsida. “Pidime võtma vastu kiire otsuse laevatee süvendamise kohta, sest muidu ei oleks järgmist nädalavahetust üle elanud,” meenutas Padar.



Süvendamise otsus sündis poolteise tunniga, kaasa arvatud kooskõlastus kõigi juhatuse liikmetega. “Eriolukordade jaoks ei olnud infovahetus paigas. St. Ola ei sõitnud kümme päeva,” märkis Padar.



TS Laevade klienditeenindus sai 80% kõnedest Hiiumaa praamiühenduse kohta. Ligikaudu 65 reisi jäi ära ja 100 reisi asendati. Klienditeenindus oli pehmelt öeldes “tule all”, sest päevas laekus 400–500 kõnet, vastata tuli ka meilidele.

Praeguseks on TS Laevadel 1000 äriklienti ja loodud 12 000 kontot veebilehel. Kokku on müüdud Kuivastu-Virtsu liinil 38 660 piletit.



“Kui praegu müüakse 70% eelmüügist, siis tulevikus võib see kasvada 80%-le,” andis Padar lootust. Uudsena tulevad salongis kasutusele lauamängud, mille nupud saab küsida kassast. “Eriti mõttekas on see Hiiumaa liinil, kus sõit kestab kauem,” sõnas Padar.



