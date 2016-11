Uudised

Koplimäe mahetalu valiti kliima sõbraks

Kolmapäev, 09. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 09. november 2016. Marje ja Olev Müür koos värske tunnustusega. FOTO: erakogu SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) tunnustas eile säästva arengu foorumi “Toit ja kliimamuutus” raames “Kliima sõber 2016” auhinnaga kolme silmapaistvat toiduettevõtet ja -organisatsiooni, kelle hulka kuulus ka Koplimäe mahetalu.



Tunnustus anti neile, kelle äritegevus ja tootmine aitab kliimat kaitsta ja kliimamuutustega kohaneda. Nad järgivad oma äritegevuses ja tootmises ühiskondlikult vastutustundlikke keskkonnahoidlikke põhimõtteid.

Tänavused tiitlid pälvisid Rimi Eesti, Toidupank ja Koplimäe mahetalu, mida peavad Marju ja Olev Müür.



Koplimäe mahetalu on Saaremaal tegutsev pereettevõte, kus tegeldakse mahepõllumajandusega alates tooraine kasvatamisest kuni valmistoodanguni. Ökoloogilisest kiviveskist saab traditsioonilist tervislikku jahu, mannat ja kliid.



Elu puhtas keskkonnas



Koplimäest sai mahetalu 1999. aastal. Mahepõllumajandusliku majandamise kasuks otsustati seetõttu, et oli soov oma perega elada puhtas keskkonnas ja süüa puhast toitu. Põldude vahel hoitakse rohuriba, mis pakub elupaiku paljudele kasulikele putukatele, sh tolmeldajatele. Suur osa on teavitustööl – alates 2006. aastast võetakse talus vastu huvilisi ja vabatahtlikke.



“Koplimäe mahetalu on hea näide väärtuspõhisest lähenemisest ettevõtlusele – teha seda hästi ja nii, et ei koormataks keskkonda. Lisaks kasutatakse ettevõttes päikeseenergiat,” sõnas konkursi korraldaja, SEI Tallinna keskuse direktor Lauri Tammiste.



Tänuväärne tegevus



“Saaremaal Pöidel tegutseva Koplimäe mahetalu puhul tunnustame keskkonnasäästlikku tootmist ja ettevõttes päikesepaneelidega toodetud taastuvenergia kasutamist,” kommenteeris säästva arengu foorumi korraldaja ja SEI Tallinna programmijuht Kaja Peterson.



Marju Müür on veendunud, et iga väike asi loeb. “Kui suudame igas meie talu külastanud grupis panna kas või ühe inimese vastustundlikumalt mõtlema, on see juba suur asi,” arvas ta.



Olev Müür ütles Meie Maale, et tunnustus oli üllatav ja võttis sõnatuks. Samuti lisas ta, et mahepõllumajandus on nende põhimõte ja elulaad.



Tunnustusest on mees aga saanud kindlasti innustust. “Inimesi on igasuguseid ja kiputakse ikka kadedad olema. Öeldakse, et eks te öösel ikkagi pritsite ja nii,” nentis Müür, lisades, et on hea saada selliselt instituudilt kinnitust, et tegeletakse siiski õige asjaga, mis ka teistele korda läheb. Tunnustus anti neile, kelle äritegevus ja tootmine aitab kliimat kaitsta ja kliimamuutustega kohaneda. Nad järgivad oma äritegevuses ja tootmises ühiskondlikult vastutustundlikke keskkonnahoidlikke põhimõtteid.Tänavused tiitlid pälvisid Rimi Eesti, Toidupank ja Koplimäe mahetalu, mida peavad Marju ja Olev Müür.Koplimäe mahetalu on Saaremaal tegutsev pereettevõte, kus tegeldakse mahepõllumajandusega alates tooraine kasvatamisest kuni valmistoodanguni. Ökoloogilisest kiviveskist saab traditsioonilist tervislikku jahu, mannat ja kliid.Koplimäest sai mahetalu 1999. aastal. Mahepõllumajandusliku majandamise kasuks otsustati seetõttu, et oli soov oma perega elada puhtas keskkonnas ja süüa puhast toitu. Põldude vahel hoitakse rohuriba, mis pakub elupaiku paljudele kasulikele putukatele, sh tolmeldajatele. Suur osa on teavitustööl – alates 2006. aastast võetakse talus vastu huvilisi ja vabatahtlikke.“Koplimäe mahetalu on hea näide väärtuspõhisest lähenemisest ettevõtlusele – teha seda hästi ja nii, et ei koormataks keskkonda. Lisaks kasutatakse ettevõttes päikeseenergiat,” sõnas konkursi korraldaja, SEI Tallinna keskuse direktor Lauri Tammiste.“Saaremaal Pöidel tegutseva Koplimäe mahetalu puhul tunnustame keskkonnasäästlikku tootmist ja ettevõttes päikesepaneelidega toodetud taastuvenergia kasutamist,” kommenteeris säästva arengu foorumi korraldaja ja SEI Tallinna programmijuht Kaja Peterson.Marju Müür on veendunud, et iga väike asi loeb. “Kui suudame igas meie talu külastanud grupis panna kas või ühe inimese vastustundlikumalt mõtlema, on see juba suur asi,” arvas ta.Olev Müür ütles Meie Maale, et tunnustus oli üllatav ja võttis sõnatuks. Samuti lisas ta, et mahepõllumajandus on nende põhimõte ja elulaad.Tunnustusest on mees aga saanud kindlasti innustust. “Inimesi on igasuguseid ja kiputakse ikka kadedad olema. Öeldakse, et eks te öösel ikkagi pritsite ja nii,” nentis Müür, lisades, et on hea saada selliselt instituudilt kinnitust, et tegeletakse siiski õige asjaga, mis ka teistele korda läheb.

Veel artikleid samast teemast »