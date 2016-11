Uudised

Mooni tänava Säästumarket läheb kinni

Kolmapäev, 09. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 09. november 2016. Mooni tänava Säästumarket suletakse tuleval kevadel. FOTO: Valmar Voolaid Eilsel Rimi pressikonverentsil teatas firma siinne juht Anders Torell, et tuleva aasta jooksul kaotatakse Säästumarketi kontseptsioon ning suurem osa neist muudetakse Rimideks.



Kuigi septembri lõpus käis meediast läbi, et Kuressaare Mooni tänava Säästumarketile algatatud detailplaneering kinnitati, ootab kauplust 2017. aasta kevadel hoopis sulgemine.



“Kuna ühe detailplaneeringu algatamine ja ettevalmistamine võtab väga kaua aega, pean kahjuks ütlema, et tol hetkel meil seda plaani polnud,” selgitas Rimi Eesti avalike suhete juht Katrin Bats, lisades, et praegu ta ei oskagi öelda, mis hoonest saab.



Teised võimalused



Auriga keskuses olev Rimi jääb Batsi sõnul alles ja Kihelkonna maantee kauplus ehitatakse ümber talve lõpus, kevade alguses. “Paariks nädalaks tuleb siis pood sulgeda, et uuendusi läbi viia,” lisas ta.



Üle Eesti suletakse kokku kaheksa senist Säästumarketit: Tallinna Marja, Tabasalu, Tartu, Valga, Jõhvi, Viljandi, Kuressaare Mooni tänava ja Pärnu Papiniidu kauplus. Töötajaid teavitati otsusest eile hommikul, kuid Rimi Eesti andmetel pakutakse 49 töötajale uut tööd samas süsteemis.



Batsi arvates ongi kõige keerulisem olukord maakondade kauplustega.



“Loomulikult pakume eelisjärjekorras Rimi ketis olevaid vabu töökohti endistele Säästumarketite töötajatele. Kui inimene on nõus mujale sõitma, kompenseerime nende sõidu- ja majutuskulud,” kinnitas ta.



Kuna aga Saare maakond asub üle mere, on siinsetel inimestel teistesse maakondadesse tööle sõitmine ilmselt raskendatud ja nad seda valikut väga kergekäeliselt ei tee. “Neile pakutakse koondamist ja sõltuvalt töötaja tööstaažist kompensatsiooni kuni nelja kuu keskmise palga ulatuses.”



Samuti lubas Bats, et ollakse abiks uue töö otsimisel. “Teeme koostööd nii töötukassa kui teiste suuremate ettevõtetega. Proovime neid igakülgselt aidata kuni koolituste ja muude õpetusteni välja,” kinnitas ta.



Seda, kui suure tõenäosusega Mooni tänava Säästumarketi praegused töötajad ketisiseselt tööd võivad saada, ei osanud avalike suhete juht aga ennustada. “Kevadeks võib olla Pärnu Rimis mitu kohta, kuhu need inimesed saaksid näiteks üle minna.”



Vastakad arvamused



Eile kõnealust poodi külastanud meesterahvas tõdes, et kaupluse sulgemise üle oleks tal kurb meel. “See on koduseks saanud ja enam-vähem kõik vajalik on siin olemas. Ise elan linna lähedal ja kuna sõidan siit pidevalt mööda, olen ikka siit ostnud,” selgitas ta.



“Lähedal on küll teised poed, nagu Rimi ja Selver, aga teatud asju käid ikka siit ostmas – tänapäeval loevad raha ju kõik,” sedastas mees.



Samas aga üks proua nentis, et enam Säästumarket tema esimene valik ei ole.

“Aastaid tagasi oli ta odav pood, aga pärast Rimi ketiga liitumist on kallimaks läinud,” selgitas ta.



Tol hetkel tuli ta aga sinna poodi seepärast, et unustas osa asju ostmata ja Säästumarket jäi tee peal ette. “Ei ole kahju, et see kaob, sest jäävad Rimi, Selver ja Maxima. Aga kurb, tegelikult oleks võinud olla nii nagu varem.”



Investeering ümberehitustesse ulatub kokku 4,5 miljoni euroni. Töödega alustatakse 2017. aasta jaanuaris. Ühe poe muutmiseks kulub umbes 15 päeva ning kuu jooksul loodetakse ringi teha neli kauplust. Kuigi septembri lõpus käis meediast läbi, et Kuressaare Mooni tänava Säästumarketile algatatud detailplaneering kinnitati, ootab kauplust 2017. aasta kevadel hoopis sulgemine.“Kuna ühe detailplaneeringu algatamine ja ettevalmistamine võtab väga kaua aega, pean kahjuks ütlema, et tol hetkel meil seda plaani polnud,” selgitas Rimi Eesti avalike suhete juht Katrin Bats, lisades, et praegu ta ei oskagi öelda, mis hoonest saab.Auriga keskuses olev Rimi jääb Batsi sõnul alles ja Kihelkonna maantee kauplus ehitatakse ümber talve lõpus, kevade alguses. “Paariks nädalaks tuleb siis pood sulgeda, et uuendusi läbi viia,” lisas ta.Üle Eesti suletakse kokku kaheksa senist Säästumarketit: Tallinna Marja, Tabasalu, Tartu, Valga, Jõhvi, Viljandi, Kuressaare Mooni tänava ja Pärnu Papiniidu kauplus. Töötajaid teavitati otsusest eile hommikul, kuid Rimi Eesti andmetel pakutakse 49 töötajale uut tööd samas süsteemis.Batsi arvates ongi kõige keerulisem olukord maakondade kauplustega.“Loomulikult pakume eelisjärjekorras Rimi ketis olevaid vabu töökohti endistele Säästumarketite töötajatele. Kui inimene on nõus mujale sõitma, kompenseerime nende sõidu- ja majutuskulud,” kinnitas ta.Kuna aga Saare maakond asub üle mere, on siinsetel inimestel teistesse maakondadesse tööle sõitmine ilmselt raskendatud ja nad seda valikut väga kergekäeliselt ei tee. “Neile pakutakse koondamist ja sõltuvalt töötaja tööstaažist kompensatsiooni kuni nelja kuu keskmise palga ulatuses.”Samuti lubas Bats, et ollakse abiks uue töö otsimisel. “Teeme koostööd nii töötukassa kui teiste suuremate ettevõtetega. Proovime neid igakülgselt aidata kuni koolituste ja muude õpetusteni välja,” kinnitas ta.Seda, kui suure tõenäosusega Mooni tänava Säästumarketi praegused töötajad ketisiseselt tööd võivad saada, ei osanud avalike suhete juht aga ennustada. “Kevadeks võib olla Pärnu Rimis mitu kohta, kuhu need inimesed saaksid näiteks üle minna.”Eile kõnealust poodi külastanud meesterahvas tõdes, et kaupluse sulgemise üle oleks tal kurb meel. “See on koduseks saanud ja enam-vähem kõik vajalik on siin olemas. Ise elan linna lähedal ja kuna sõidan siit pidevalt mööda, olen ikka siit ostnud,” selgitas ta.“Lähedal on küll teised poed, nagu Rimi ja Selver, aga teatud asju käid ikka siit ostmas – tänapäeval loevad raha ju kõik,” sedastas mees.Samas aga üks proua nentis, et enam Säästumarket tema esimene valik ei ole.“Aastaid tagasi oli ta odav pood, aga pärast Rimi ketiga liitumist on kallimaks läinud,” selgitas ta.Tol hetkel tuli ta aga sinna poodi seepärast, et unustas osa asju ostmata ja Säästumarket jäi tee peal ette. “Ei ole kahju, et see kaob, sest jäävad Rimi, Selver ja Maxima. Aga kurb, tegelikult oleks võinud olla nii nagu varem.”Investeering ümberehitustesse ulatub kokku 4,5 miljoni euroni. Töödega alustatakse 2017. aasta jaanuaris. Ühe poe muutmiseks kulub umbes 15 päeva ning kuu jooksul loodetakse ringi teha neli kauplust.

Veel artikleid samast teemast »