Nasvat juhib nüüd naine

Kolmapäev, 09. november 2016.



Autor: Heli Salong Kolmapäev, 09. november 2016. Piret Kuldsaar ja Hannes Sepp. Nasva sai endale uued juhid – alevikuvanemaks valiti Piret Kuldsaar ja alevikuvanema asetäitjaks Hannes Sepp.



“Noor tubli inimene ja ehk on naisterahval empaatiavõime suurem,” arvas asjast endine alevikuvanem Andres Tinno.



"Loodan anda endast parima, et seista Nasva aleviku ja rahva eest. Suured tänud eelmisele alevikuvanemale Andres Tinnole, kelle abil Nasva nii jõudsalt arenes," ütles Piret Kuldsaar Facebookis.

