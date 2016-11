Uudised

Transvaali-Smuuli lõigu ehitab TREV-2 Grupp

Kolmapäev, 09. november 2016.



Eilsel linnavalitsuse istungil otsustati Tallinna tänava rekonstrueerimiseks lõigul Transvaali tn – Juhan Smuuli ringristmik korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus, mille kohaselt saadetakse hankedokumendid pakkumuse saamiseks praegusele ehitajale, AS-ile TREV-2 Grupp.



Tallinna tänava rekonstrueerimiseks sõlmis linnavalitsus augustis töövõtulepingu AS-iga TREV-2 Grupp ja OÜ-ga Klotoid.



"Arvestades, et hankelepingus olevate ehitustöödega on tehnoloogiliselt seotud ka Transvaali ja J. Smuuli tänava vahelise Tallinna tänava lõigu ehitus, tellitakse samalt pakkujalt täiendavaid ehitustöid," selgitas Kuressaare linna pressiesindaja Kristiina Maripuu, lisades, et tehniliselt või majanduslikult seotud täiendavaid töid võimaldab tellida riigihangete seadus ja seda kuni 20 protsendi ulatuses esialgse hankelepingu maksumusest.

