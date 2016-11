Uudised

Noortevaldkonnas on nomineeritud kolm tegijat ja Kuressaare

Kolmapäev, 09. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 09. november 2016. Eesti Noorsootöö Keskus tõi välja noortevaldkonda panustanuid, milles tõsteti nominentidena esile nii Kuressaare linn kui kolm tegusat inimest.



Konkursile esitati 11 kategoorias kokku 183 kandidaati igast Eesti maakonnast.



Aasta noorsootöötajate nominentideks on Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi põhikooli matemaatikaõpetaja ja huvijuht Liana Heinsoo ning Kuressaare noorte huvikeskuse noorsootöötaja Lii Vanem.



