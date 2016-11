Uudised

Pädaste ja laevatehase kaubamärk jõudsid raamatusse

Kolmapäev, 09. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sirli Tooming Kolmapäev, 09. november 2016. Imre Sooäär. Homme, 10. novembril kell 18 esitleb Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones äsja ilmavalgust näinud esinduslikku raamatut “Leading Brands of Estonia”, mis annab ülevaate Eesti juhtivatest kaubamärkidest. 50 Eesti juhtiva kaubamärgi hulka on arvatud ka Baltic Workboats ja Pädaste mõis.



”Kuuluda nii väärikasse loetelusse on meile kahtlemata suur au,” rõõmustas Pädaste mõisa ja kaubamärgi omanik Imre Sooäär.



Kaubanduskoja turundusdirektor Moonika Kukk ütles, et esimese raamatu ilmumisest on möödas kaheksa aastat.



“Olles Eesti juhtiv ettevõtlusorganisatsioon, on meie missioon tublisid ettevõtteid ka välismaal tutvustada ning aidata kaasa nende tuntuse suurendamisele nii siin- kui sealpool piire,” sõnas ta.



Ettevõtete valikul lähtuti järgmistest kriteeriumidest: loodud Eestis ja tuntav Eesti päritolu, Eestis laialdaselt tuntud, kaubamärk on positsioneeritud Eesti kaubamärgina ja ekspordipotentsiaaliga või juba rahvusvaheliselt tegutsev.



Valiku tegemisel osalesid Kaja Kallas, Meelis Milder, Kristian Kirsfeldt, Kristi Tiivas ning Mait Palts.



Esindustrükis on mõeldud Eesti kui innovaatilise ning arenenud majandusega riigi tutvustamiseks ning meie kaubamärkide tuntuse suurendamiseks.



Uued koostööpartnerid



Raamat aitab ettevõtetel leida uusi koostööpartnereid ning seeläbi kaasa ka Eesti ekspordi kasvule.



“Leading Brands of Estonia” raamatus on välja toodud näiteks järgmised kaubamärgid: Sangar, BLRT, Pädaste, Nordecon, Baltika, Matek, Balteco, Loodusvägi, Starman, Alexela, Liviko, Joik, Roman Tavast, Harju Elekter, Graanul Invest, Estonia, Chemi-Pharm, Wendre ja paljud teised.



Raamatut levitatakse välisriikide saatkondadele, ministeeriumidele ja teistele Eesti ettevõtteid tutvustavatele organisatsioonidele ning osa raamatutest jõuab ka kinkeraamatuna jaemüüki.



Esinduslik raamat valmis koostöös Menu Kirjastusega ning sobib hästi väliskülalistele kinkimiseks, tutvustamaks Eesti ettevõtlust.



Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones tähistab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda homme oma 91. aastapäeva. ”Kuuluda nii väärikasse loetelusse on meile kahtlemata suur au,” rõõmustas Pädaste mõisa ja kaubamärgi omanik Imre Sooäär.Kaubanduskoja turundusdirektor Moonika Kukk ütles, et esimese raamatu ilmumisest on möödas kaheksa aastat.“Olles Eesti juhtiv ettevõtlusorganisatsioon, on meie missioon tublisid ettevõtteid ka välismaal tutvustada ning aidata kaasa nende tuntuse suurendamisele nii siin- kui sealpool piire,” sõnas ta.Ettevõtete valikul lähtuti järgmistest kriteeriumidest: loodud Eestis ja tuntav Eesti päritolu, Eestis laialdaselt tuntud, kaubamärk on positsioneeritud Eesti kaubamärgina ja ekspordipotentsiaaliga või juba rahvusvaheliselt tegutsev.Valiku tegemisel osalesid Kaja Kallas, Meelis Milder, Kristian Kirsfeldt, Kristi Tiivas ning Mait Palts.Esindustrükis on mõeldud Eesti kui innovaatilise ning arenenud majandusega riigi tutvustamiseks ning meie kaubamärkide tuntuse suurendamiseks.Raamat aitab ettevõtetel leida uusi koostööpartnereid ning seeläbi kaasa ka Eesti ekspordi kasvule.“Leading Brands of Estonia” raamatus on välja toodud näiteks järgmised kaubamärgid: Sangar, BLRT, Pädaste, Nordecon, Baltika, Matek, Balteco, Loodusvägi, Starman, Alexela, Liviko, Joik, Roman Tavast, Harju Elekter, Graanul Invest, Estonia, Chemi-Pharm, Wendre ja paljud teised.Raamatut levitatakse välisriikide saatkondadele, ministeeriumidele ja teistele Eesti ettevõtteid tutvustavatele organisatsioonidele ning osa raamatutest jõuab ka kinkeraamatuna jaemüüki.Esinduslik raamat valmis koostöös Menu Kirjastusega ning sobib hästi väliskülalistele kinkimiseks, tutvustamaks Eesti ettevõtlust.Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones tähistab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda homme oma 91. aastapäeva.

Veel artikleid samast teemast »