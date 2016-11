Uudised

Dokfilm praamijärjekordadest valiti parimaks

Kolmapäev, 09. november 2016.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 09. november 2016. Postimees kirjutab, et Torontos jätkuv dokumentaalfilmide festival EstDocs, mis nimetab end suurimaks ja parimaks Eesti kultuuriürituseks väljaspool kodumaad, kuulutas oma lühifilmide konkursi võitjaks dokumentaalfilmi “Saaremaale!“.



Jaak Kilmi ja Aleksandr Heifetsi lugu räägib jaanipäevaeelsest praamijärjekorrast Virtsus humoorika varjundiga. Seda nii järjekorras seisjate kui ka kohalike pilgu läbi.



Žürii kiitis filmi erilist jutustamisviisi, montaaži, huumorit ja tundehoogsust. Kilmi ja Heifets võitsid sama konkursi ka mullu filmi “Hilda“ eest.



Rahvusvahelisel konkursil osales 12 filmi. Konkursile võis saata filme, millel on seos Eesti või eestlastega. Filmide pikkus ei tohtinud ületada seitset minutit.

Töid hindasid Karin Hazé, Eeva Mägi ja Matt Toom.



Festival kestis Torontos 4.–8. novembrini. Selle põhiprogrammis oli üheksa filmi, mis kõik puudutavad Eestit ja eestlust. Festivali korraldasid vabatahtlikud ja seda vedas eest Kristi Sau Doughty.



Filmi saab vaadata siit:



