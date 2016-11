Uudised

Saaremaast sai üleöö talveparadiis

Kolmapäev, 09. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 09. november 2016. Valjala elanikul Ali Kuusel on seljalihased juba haiged, kuid sellest hoolimata lükkas ta lund naerusuiselt. Fotod: Valmar Voolaid Kui veel möödunud nädalal, mil mujal Eestis lund sadas, paistis Saaremaa silma kuldse sügisega, siis sel nädalal on Saaremaa hoopiski kõige lumerohkem koht. Nädalaga on olud kardinaalselt muutunud ja lumelabida abita hommikul uksest välja ei saagi.



Kui esmaspäeva hommikul näitasid riigi ilmateenistuse vaatlusandmed, et Saaremaal oli Eesti kõige kõrgem lumikatte paksus 20 cm, mis mõõdeti Uue-Lõves, siis eilsed vaatlusandmed näitasid lumikatte paksuse kasvu ööpäeva jooksul 7 cm.



Samas kõige väiksem lumikatte paksus – 5 sentimeetrit – mõõdeti samuti Saaremaal, Sõrves. Pääro Metsand ütles eile, et 16 tunniga sadas Hiiumaal juurde 22 cm lund.



Meie Maa käis Saaremaa lumerohkemates paikades vaatamas, kuidas inimesed ootamatult kiiresti ja vara alla sadanud lumega hakkama saavad.



Rattaid koju ei jäeta



Pihtlas oli kodust rattaga välja tulnud Ain Mägi. “Ei, ma saan rattaga sõita küll. Vahepeal lükkan ja saan hakkama. Kui on lahti lükatud, pole teedel häda midagi,“ lausus Mägi. Ratast kasutab ta igal talvel nii kaua kui võimalik. Samas tõdes mees, et lumelabidas on tööd leidnud küll. Näiteks esmaspäeval tuli tal hoovis kühveldada lausa mitu tundi.



“Tööd jagub. Eks me lükkame vahelduva eduga, tuisuga tuleb ikka ka lükata. Iga kord ei saa tuisu lõppu oodata, vahel tuiskab mitu päeva. Aga magada saab. Siis peab ikka väga hull olema, kui öösel ka välja aetakse. Sel aastal veel ei ole pidanud,“ rääkis traktorist Ain Paju.



Et maa ei ole veel jäätunud, siis tema sõnul ei ole mõistlik hoovidesse raudsahaga ronida. Tema lükkab lahti põhiteid. Traktoristi ametit on ta pidanud juba kümme aastat.



Ali Kuusk lausus, et temal on lume kühveldamisest seljalihased juba haiged. Ta tõdes, et tõepoolest on Valjala kandis palju lund, mitmes muus paigas hakkas hiljem sadama.



Järgmine nädal toob sula



Kuusk ütles, et elukorraldus on pidevast lumesajust kindlasti mõneti muutunud. Hoovi tuleb pidevalt lumest lahti lükata. Tema auto ei läinud käima ja tuli parandusse viia ning suverehvid ootavad samuti vahetamist. Bussiga ei ole ta harjunud sõitma.



Ilmateenistuse sünoptik Helve Meitern kinnitas, et sellist ilmamuutust tuleb ikka ette, sõltub, kuidas tsüklonid lund toovad.



Viimastel aastatel on läänest tulnud enam tsükloneid, mistõttu on Saaremaal olnud vähem lund. Sel aastal on paraku teisiti.



“Lund on igal pool tegelikult väga palju. Kui meri on lahti, siis ongi palju niiskust ja kuna õhk on külm, tuleb see maha mitte vihma, vaid lumena,“ rääkis Meitern.

Ta ütles, et praeguste vaatlusandmete kohaselt on edaspidi sadusid vähem.



Täna on oodata üksikuid sajuhoogusid. Neljapäeval on neid taas laialdasemalt, kuid sajuhulgad ei ole nii suured.



“Viimaste andmete kohaselt läheb järgmise nädala alguses sulale. Laupäeval on ilma juba pehmem,“ kinnitas sünoptik. Samas kinnitas ta, et nii pikk prognoos võib veel muutuda. Kui esmaspäeva hommikul näitasid riigi ilmateenistuse vaatlusandmed, et Saaremaal oli Eesti kõige kõrgem lumikatte paksus 20 cm, mis mõõdeti Uue-Lõves, siis eilsed vaatlusandmed näitasid lumikatte paksuse kasvu ööpäeva jooksul 7 cm.Samas kõige väiksem lumikatte paksus – 5 sentimeetrit – mõõdeti samuti Saaremaal, Sõrves. Pääro Metsand ütles eile, et 16 tunniga sadas Hiiumaal juurde 22 cm lund.Meie Maa käis Saaremaa lumerohkemates paikades vaatamas, kuidas inimesed ootamatult kiiresti ja vara alla sadanud lumega hakkama saavad.Pihtlas oli kodust rattaga välja tulnud Ain Mägi. “Ei, ma saan rattaga sõita küll. Vahepeal lükkan ja saan hakkama. Kui on lahti lükatud, pole teedel häda midagi,“ lausus Mägi. Ratast kasutab ta igal talvel nii kaua kui võimalik. Samas tõdes mees, et lumelabidas on tööd leidnud küll. Näiteks esmaspäeval tuli tal hoovis kühveldada lausa mitu tundi.“Tööd jagub. Eks me lükkame vahelduva eduga, tuisuga tuleb ikka ka lükata. Iga kord ei saa tuisu lõppu oodata, vahel tuiskab mitu päeva. Aga magada saab. Siis peab ikka väga hull olema, kui öösel ka välja aetakse. Sel aastal veel ei ole pidanud,“ rääkis traktorist Ain Paju.Et maa ei ole veel jäätunud, siis tema sõnul ei ole mõistlik hoovidesse raudsahaga ronida. Tema lükkab lahti põhiteid. Traktoristi ametit on ta pidanud juba kümme aastat.Ali Kuusk lausus, et temal on lume kühveldamisest seljalihased juba haiged. Ta tõdes, et tõepoolest on Valjala kandis palju lund, mitmes muus paigas hakkas hiljem sadama.Kuusk ütles, et elukorraldus on pidevast lumesajust kindlasti mõneti muutunud. Hoovi tuleb pidevalt lumest lahti lükata. Tema auto ei läinud käima ja tuli parandusse viia ning suverehvid ootavad samuti vahetamist. Bussiga ei ole ta harjunud sõitma.Ilmateenistuse sünoptik Helve Meitern kinnitas, et sellist ilmamuutust tuleb ikka ette, sõltub, kuidas tsüklonid lund toovad.Viimastel aastatel on läänest tulnud enam tsükloneid, mistõttu on Saaremaal olnud vähem lund. Sel aastal on paraku teisiti.“Lund on igal pool tegelikult väga palju. Kui meri on lahti, siis ongi palju niiskust ja kuna õhk on külm, tuleb see maha mitte vihma, vaid lumena,“ rääkis Meitern.Ta ütles, et praeguste vaatlusandmete kohaselt on edaspidi sadusid vähem.Täna on oodata üksikuid sajuhoogusid. Neljapäeval on neid taas laialdasemalt, kuid sajuhulgad ei ole nii suured.“Viimaste andmete kohaselt läheb järgmise nädala alguses sulale. Laupäeval on ilma juba pehmem,“ kinnitas sünoptik. Samas kinnitas ta, et nii pikk prognoos võib veel muutuda.

Veel artikleid samast teemast »