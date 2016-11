Uudised

Talv kohal kogu saarel

Teisipäev, 08. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 08. november 2016. Kuressaare ringteel eile toimunud kahe sõiduauto kokkupõrge, mille tagajärjel rammis Opel tänavavalgustusposti. FOTO: Erik Tüür Kui novembri algus tõi Saaremaale esimese lume, siis Kuressaare jäi sellest ilma. Selle vea parandas aga pühapäeva pärastlõunal saabunud ja eilegi jätkunud sadu.



Kuressaare linnamajanduse juhataja Mikk Tuisk ütles, et lume tulekuks oldi valmis ja kõik on kulgenud plaanipäraselt. “Sahad pandi ette reedel ja täna (eile – toim) öösel kell kolm alustas lumekoristusega 12 masinat,” sõnas Tuisk ja lisas, et suuremad ristmikud soolatati pühapäeva päeval.



Eesti Teed Saare teehooldeosakonna peaspetsialist Tõnu Kuldsaar sõnas, et maakonnas lükati teid puhtaks pühapäeval kella 20-st 23-ni.



Eile läksid tema sõnul autod välja juba kella nelja ajal hommikul, tegutsedes veel pärastlõunalgi. Töös olid mehe sõnul üheksa suurt autot ja kaks natuke pisemat.



Teid puhastatakse tähtsuse järjekorras



Kõige esimene, mida lume korral puhastatakse, on Kuressaare-Kuivastu maantee, seejärel võetakse ette tugimaanteed ehk teise taseme teed, nagu näiteks Orissaare poolt tulev vana Kuivastu maantee ning Sõrve, Kihelkonna, Mustjala, Võhma, Leisi ja muud sarnased teed.



Iga kübet teede pealt ära ei pühita, ette on nähtud lumikatte paksus, mille puhul tuleb lumekoristusmasinatel kindlasti reageerida. Kuivastu maanteel on selleks 4 cm, teisejärgulistel 8 cm ja kohalikel teedel 10 cm lumikatte paksust.



Kokku on Eesti Teede Saare teehooldeosakonnal hooldada 1100 km maanteid.



Politsei: rehvid tuleks vahetada esimesel võimalusel



Kella 9.15 paiku Orissaare-Leisi-Mustjala maantee 3. kilomeetril sõitis sõiduauto libeduse tõttu kraavi.



Kella 10.31 ajal toimus Kuressaare-Kihelkonna-Veere maantee 8. kilomeetril kahe sõiduki kokkupõrge. Esialgsetel andmetel sõitis kõrvalteel liikunud sõiduauto Honda juht ette peateel liikunud sõiduautole Honda. Õnnetuses said vigastada kolm inimest, kes toimetati haiglasse. Juhid olid kained ja omavad vastava kategooria sõiduki juhtimisõigust.



Kell 11.52 toimus kahe sõiduauto kokkupõrge Kuressaare ringtee 5. kilomeetril. Esialgsetel andmetel sõitis kõrvalteel liikunud sõiduauto Dodge juht ette peateel liikunud sõiduautole Opel. Inimesed õnnetuses viga ei saanud.



Kuressaare politseijaoskonna vanemkoerajuhi Silvar Rattase sõnul on liiklusõnnetuste üheks peamiseks põhjuseks halvad teeolud. “Kuigi ametlikult tohib veel suverehvidega sõita, on hetke ilmaolusid arvestades siiski mõistlik need kiiremas korras talverehvide vastu vahetada. Teed on väga libedad ja liigeldes tuleb olla väga ettevaatlik,“ sõnas Rattas.



“Ristmikele lähenedes tuleb juba aegsasti kiirus maha pidurdada ning veenduda, et edasiliikumine on ohutu,” lisas ta.



