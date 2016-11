Uudised

Ilm nurjas kadunud Paavo otsingud

Teisipäev, 08. november 2016.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 08. november 2016. Vabatahtlik merepääste kadunud Paavo otsingul. Foto: vabatahtlik merepääste Pühapäeval korraldas Vätta Külade Selts koostöös vabatahtlike merepäästjatega 61-aastase kalur Paavo otsingud, kes jäi Kasti lahel kadunuks 26. oktoobril.



Umbes paarkümmend osalist kammisid pühapäeval Tirbi rannas läbi rannikuääre ning ka rannikuäärse mere kuni rinnuni ulatuvas vees. Sügavamas vees otsisid vabatahtlikud merepäästjad. Madalamasse vette lubati inimesed, kellel oli korkvest ning ujuvülikond või kaluripüksid.



Otsinguid alustati kell 11.30, kuid kehv ilm paraku kaua otsida ei lasknud.

“Ilm ei olnud algusest peale soosiv. Läksime appi ikkagi vabatahtlikule merepäästele, mitte vastupidi. Hetkel ma ei oska öelda, millal otsinguid jätkatakse, kuid oleme valmis uuesti minema,” rääkis otsinguoperatsiooni eestvedaja Kunnar Keskküla.



Saaremaa Vabatahtliku Merepääste Seltsi juhatuse liige Koit Kull tõdes, et imetlusväärne on see, kuidas kogukonna inimesed välja tulevad ja nentis, et kaaskondsed otsivad Paavot tegelikult iga päev.



“Pühapäeval jäime merepäästjatega lumetormi kätte ja väga karmid tingimused olid,” sõnas Kull. Ta ütles, et otsinguid veel kindlasti ei lõpetata, kuid meri on juba nii jahe, et võib võimaliku uppunu mustema stsenaariumi järgi välja anda alles kevadel.



Keskküla tõdes, et pühapäevased otsingud kahjuks oodatud tulemust ei toonud. Ei leitud meest ega temale kuuluvaid esemeid. Otsinguid alustati kell 11.30 ja lõpetati 14.30 paiku. Merepääste lõpetas otsimise kella kolme paiku.



Õnnetuse võisid põhjustada hülged



Kui algselt arvati, et õnnetuse võis põhjustada lainetus, mis võrkude kontrollimise ajal paadi ümber lükkas, on kohalikel juhtunu kohta oma versioon, kirjutab Postimees.



Näiteks teadis Pihtla vallavanem Jüri Saar rääkida, et paadi võis uppi ajada hoopis asjaolu, et kalamehel oli mõrda jäänud kolm hüljest. Arvestades, kui palju kõigest üks hüljes kaalub, võiski selle mõrra väljatõmbamine mereõnnetuseni viia. Ka politseist kinnitati Postimehele, et mõrras oli tõepoolest kolm hüljest.



“Võib arvata, et mõrra paati tõmbamisel kallutas see oma raskusega paadi serva liiga madalale ning õnnetus juhtuski. Täna seda versiooni siiski kinnitada ei saa ning õnnetuse täpsetest põhjustest on veel vara rääkida,” ütles Kuressaare politseijaoskonna juhtivpiirivalvur Tanel Nuut.



Seda, et kalurid hüljeste pärast mures on, kinnitas ka MTÜ Saarte Kalandus juhatusse kuuluv Jüri Saar.



Turvanõuetest tuleb kinni pidada



Hallhülge jahihooaeg sai tänavu alguse aprilli keskel ning keskkonnaamet teatas toona, et aasta lõpuni võib küttida 42 hüljest. Aasta varem oli see number pisut suurem, 53. Võrdluseks: samal aastal loendati Eestis kokku üle 5000 looma.



Sealjuures on hülgejahikvoot jagatud kolme piirkonna vahel: Liivi lahes 30, saarte põhja- ja läänerannikul kuus ning Soome lahes kuus looma.



Ehkki ühelt poolt näib hüljestele jahipidamise lubamine kalameestele rõõmu-uudisena, ei ole Saare hinnangul kõik nii mustvalge. Küttimine on lubatud, kuid traditsioonid on vahepeal muutunud ning seda ei tehta loast hoolimata. Näiteks ei kütitud tema teada mullu Saaremaal mitte ühtegi hüljest.



“Mulle tundub, et enam ei teata, mida selle mahalastud hülgega edasi teha,” ütles Saar Postimehele.



Hüljeste teemal Koit Kull kaasa rääkida ei soovinud ja ütles, et pigem ei ole viisakas üldse spekuleerida.



