Väitlejad arutasid hariduse rahastamise üle

Teisipäev, 08. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 08. november 2016. Parimaks osutusid võistkond MituMõtet, mille koosseisus olid (Vasakult) Britte Kruusement, Aleksander Lember ja Hanna Tammel. Reedel ja laupäeval toimus Kuressaares juba viiendat korda algajatele noortele väitlejatele mõeldud START turniir.



Parimaks osutus Kuressaare gümnaasiumi võistkond “MituMõtet“, kuhu kuulusid Hanna Tammel, Britte Kruusement ja Aleksander Lember. Individuaalselt omavahel rinda pistnute vahel selgusid parimad väga tasavägises punktiheitluses, kus tugevaimaks osutus Karl Hendrik Tamkivi Saaremaa ühisgümnaasiumist.



Seekord väideldi haridusteemal ja arutati, kas riik peaks rahastama kõiki koole võrdselt olenemata omandivormist.



Tublimad esindavad maakonda novembri lõpus peetavatel Eesti meistrivõistlustel. “Mõnusat ettevalmistusaega ja loodame, et tugevad saare väitlejad näitavad taset ka mandril,“ soovis noortele START turniiri koordinaator Marit Tarkin.



Turniiri peakohtunik oli Kristin Parts, kes on Eesti väitlusseltsi noortesuuna juht ja tunnustatud väitleja nii Eestis kui piiri taga. Kohtunikutööd õppisid ja tegid ka maakonna oma noored väitlejad, kes on juba eelnevalt mandril võistlemas käinud.



Turniiri võitjad:

I koht – KG 10.c võistkond “MituMõtet“

Hanna Tammel

Britte Kruusement

Aleksander Lember

II koht – SÜG-i 10.c võistkond

Karl Hendrik Tamkivi

Ly-Sandra Tohter

Elo Nõmm

III koht – KG 10.a võistkond “Two guys one Kerstin“

Kerstin Tang

Rauno Rauniste

Eke Ao Nettan



Parimad spiikrid:

I koht – Karl Hendrik Tamkivi SÜG 71.33

II koht – Ly-Sandra Tohter SÜG 69,67

III koht – Aleksander Lember KG 69,67

IV koht – Laura Priske KG 69,56

V koht – Eke Ao Nettan KG 69,22

