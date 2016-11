Uudised

Saarlane annab välja lasteraamatu

Teisipäev, 08. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 08. november 2016. Selle kuu lõpus ilmub Gerli Paju esimene lasteraamat “Kassiparadiis”. Lugu jutustab Gerli enda varalahkunud kassist Timmist ning tema põnevast, võluvärki täis elust pilve peal. Ühtlasi puudutab raamat teemat, kuidas mõjub väikesele lapsele lemmiklooma surm.



“Lugu tuligi elust enesest. See raamat jutustab meie kassist, kes väga noorelt ära suri. Tütar oli siis viieaastane ja see mõjus talle väga rängalt. Siis tuligi mõte, et äkki selline raamat aitaks teda. Ja aitaski, väga vahva lugu tuli välja,” rääkis Gerli Paju.



Gerli ütles, et ta on alati armastanud kirjutada, esimesi luuletusi hakkas ta kirja panema juba algklassides.



Raamatu esmaesitlus on detsembri alguses mandril. Hiljem soovib Gerli ka Saaremaal raamatut tutvustada. Raamatu sihtrühm on umbes viiendast eluaastast kuni üheteistkümnendani. Esmane tiraaž on 800 eksemplari.



Gerli andis teada, et on alustanud ka juba uue raamatu kirjutamist, mis on samuti lasteraamat. Ka selleks on ta saanud inspiratsiooni oma perelt. “Lugu tuligi elust enesest. See raamat jutustab meie kassist, kes väga noorelt ära suri. Tütar oli siis viieaastane ja see mõjus talle väga rängalt. Siis tuligi mõte, et äkki selline raamat aitaks teda. Ja aitaski, väga vahva lugu tuli välja,” rääkis Gerli Paju.Gerli ütles, et ta on alati armastanud kirjutada, esimesi luuletusi hakkas ta kirja panema juba algklassides.Raamatu esmaesitlus on detsembri alguses mandril. Hiljem soovib Gerli ka Saaremaal raamatut tutvustada. Raamatu sihtrühm on umbes viiendast eluaastast kuni üheteistkümnendani. Esmane tiraaž on 800 eksemplari.Gerli andis teada, et on alustanud ka juba uue raamatu kirjutamist, mis on samuti lasteraamat. Ka selleks on ta saanud inspiratsiooni oma perelt.

Veel artikleid samast teemast »