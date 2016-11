Uudised

Pajuvärava talu lood tulevad taas

Teisipäev, 08. november 2016.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 08. november 2016. 12. detsembril hakkab Kanal 2 eetris taas Pajuvärava talu pererahva seekord talviste seikluste maraton. Filmimehe meeskond juba käis Paljuvärava talus võttepäeval, mis kujunes oodatust seiklusterohkemaks.



“Reality hakkas peale hetkel, kui kaamera oli kotist väljas, sest mina sain kõne oma isalt ja kohe ka lasteaia direktorilt, kellele oli tirtsatud, et minu hobused on üle asfalttee plehku pannud,” kirjutas Pajuvärava talu perenaine Heidi Hanso Facebookis.



Seiklust, kuidas hobuste püüdmine ja aia kordasättimine läks, saabki näha juba saates. Ootamatused jätkusid ka järgmisel päeval, kui perenaine pealinna pidi sõitma. Nimelt panid hobused öösel taas plehku. Sel korral jättis Heidi hobused õe juurde. Kõik sellega aga ei lõppenud.



20 kotti saepuru



“Saime teadlikuks asjaolust, et minu noor suur elukas Ränk Ruudi harrastab kohalt-hüppeid üle 1.40 m kõrgete plankaedade ühest boksist teise, ajaviiteks lammutades muruniidukeid, varustusekaste, sadulaid, vutipuure ja palju muud. Noh, 20 kotti saepuru näiteks,” tõi Heidi näiteks.



Appi tõtanud pereliikmetega saadi kõik lõpuks kontrolli alla. Talgute korras võeti ette ka talli ehitus



