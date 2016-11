Uudised

Raivo Hein soetab helikopteri

Teisipäev, 08. november 2016.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 08. november 2016. Raivo Hein helikopteri taustal, millega ta sooritas eksamilennu. FOTO: Raivo Heina Facebook Mustjala valla Selgase küla elanik ja ettevõtja Raivo Hein sooritas hiljuti edukalt eksamilennu helikopteril. Mõne kuu pärast võib meest näha helikopteriga lendamas nii mandri vahet kui saarel.



Kui seni on Saaremaal kopterilendudega silma paistnud perekonnad Sõnajalad, siis peagi saab neile “konkurendiks” Raivo Hein. Esialgu, kuni kevadeni hakkab ta küll lendama rendikopteriga, et oma lennutaset säilitada ja lennutunde juurde koguda, kuid veel enne kevadet loodab ta põristada taevalaotuses juba päris enda soetatud helikopteriga.



“Nii nagu kõigi asjadega, et kui tükk aega ei tegele, kipud veidi rooste minema. Kui kaks nädalat jääb vahele, siis õhku tõustes on mõni sekund ebakindlust, enne kui kõik käe sisse tagasi tuleb,” selgitas Hein.



Tagantjärele peab Raivo Hein piloodiks saamist küllaltki raskeks kadalipuks. “Kui oled humanitaaralal ega ole füüsika ning matemaatikaga sina peal, siis sellel inimesel on küll väga raske teooriast aru saada,” lausus ta. Ka lendamine on tema sõnul algul raske, sest esimese hooga ei taipa, mida tuleb teha. Käed-jalad peavad koos töötama ning samal ajal on vaja veel raadiosidet pidada.



Algul käis üle jõu



“Päris algul oli mul tunne, et see kõik käib mulle üle jõu, aga järjekindlus viis sihile. Süvenesin ja pühendasin ennast rohkem,” tunnistas Hein, pidades enda jaoks kogu protsessi kõige raskemaks osaks õppelendu.



“Teooria suudad sa lõpuks ikka pähe õppida, kui midagi muud üle ei jää, aga lennumasinas tuleb aru saada, mida sa teed, millised on tingimused väljas ja vastavalt nendele käituda,” selgitas Hein.



Kopteripiloodi paberite tegemisele kulus Raivo Heinal täpselt aasta. Suurema osa sellest võttis teooriaõpetus ja teise suure osa praktika lendudel, mida peab kokku tulema 45 tundi. Järgnevad riiklikud eksamid lennuametis ja lennueksam.



Viimane asi, mis Heinal veel puudu, et oma paberid lennuametisse ära viia, oli inglise keele taseme tunnistus. Eksami andis ta eile netiühenduse teel.



Keeleeksam on vajalik, kuna piloot peab suutma inglise keeles raadiosidet pidada.



Ostab helikopteri



“Kuna ma elan pool ajast Saaremaal ja pool Tallinnas, siis on vaja seda praamijanti vältida ja kiirelt liikuma saada,” põhjendas Hein helikopteri muretsemise plaani. Nii hulluks ta siiski praamiühendust ei pidanud, et üldse ilma kopterita hakkama ei saaks. Eile näiteks sõitis ta Saaremaale elektriautoga Tesla Model X.



“Pigem on see mugavus ja aja kokkuhoid. Neli tundi autoroolis või tund aega kopteriga. Pealegi – lennata on lahe,” leidis Hein. Veel sel nädalal tahab ta kopteri ostu-müügilepingu ära sõlmida. Tellimise täitmine võtab aega kaks-kolm kuud.



“Esimene kopter tuleb tagasihoidlikum, ei saa kohe kõige võimsamat osta,” ütles Hein. Tema esimeseks päris oma lennusõiduvahendiks saab musta värvi ja punase triibuga neljakohaline Robinson. “Nii on võimalik eristada, kes kopteriga parasjagu lendab,” lisas ettevõtja poolnaljatades.



Lillede järgi lendama ei hakka



Väiksema ja uuema Robinsoni hind jääb 100 000–200 000 euro kanti, kuid Robinson R-44 tüüpi uus kopter, olenevalt lisavarustusest, maksab 400 000 USA dollarit.



“Kuna nõuded on nii karmid ja osade vahetamise tsüklid rangelt paigas, võib saada 20 aastat vana helikopteri, mis on nagu uus, võibolla istmed on ainult kulunud,” sõnas Hein. Ise eelistab ta uuemapoolset ja neljakohalist helikopterit.



Põhieesmärk on Heinal kopterit kasutada lendamiseks Tallinna ja Mustjala vahet, samas lennud linna ei ole välistatud. Seda enam, et Hein omab

