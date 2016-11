Uudised

Leigeri teekond on kulgenud viperusteta

Teisipäev, 08. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 08. november 2016. FOTO: Virgo Saul / TS Laevad OÜ Laupäeval Türgist Sefine laevatehasest teed alustanud parvlaeva Leiger esimesed päevad on kulgenud ilma suuremate viperusteta.



Leigeri koduvetesse toimetav muhulasest kapten Hanno Naaber kinnitas, et reisi esimesed päevad on läinud väga hästi. “Ootamatuid viperusi ette ei ole tulnud. Paar korda oleme pidanud pingutama mastide vaiereid ehk teras-trosse, kuna need on uued ja pole veel paika veninud,“ selgitas ta.



Leigeri käsitsemine olevat kapteni sõnul tunduvalt käepärasem, kui ta algselt arvas.



Praegu on liigutud graafikujärgselt ning kuigi suure tankeri tõttu tuli vahepeal üks pikem ootepaus, oli sellise olukorraga arvestatud. “Ootasime viis tundi Canakkale väina sisenemist, sest kanal suleti teistele laevadele, kuni suur tanker väina läbis,“ selgitas Naaber.



