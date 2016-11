Uudised

EKRE Kuressaare osakonna juhiks saab Aadu Kobin

Teisipäev, 08. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 08. november 2016. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Saaremaa ringkonna juhatus otsustas laupäeval, et Kuressaare osakonna juhi kohal olnud Mik Mölder vahetatakse lähiajal välja aseesimehe Aadu Kobini vastu.



“14. novembril toimub EKRE Saaremaa ringkonna juhatuse avatud koosolek, kus toimub hääletamine. Kinnitame Kuressaare osakonna uue juhatuse ja esimehe,” lausus EKRE Saaremaa ringkonna esimees Maria Kaljuste. Nii kaua on Aadu Kobin Kuressaare osakonna juhi kohusetäitja.



Mik Mölder ise laupäevasel koosolekul ei osanud. Kaljuste on varem EKRE Kuressaare osakonna senisele juhile Mölderile ette heitnud liigset passiivsust. Mölder ise möönis, et hindas end natuke üle. “14. novembril toimub EKRE Saaremaa ringkonna juhatuse avatud koosolek, kus toimub hääletamine. Kinnitame Kuressaare osakonna uue juhatuse ja esimehe,” lausus EKRE Saaremaa ringkonna esimees Maria Kaljuste. Nii kaua on Aadu Kobin Kuressaare osakonna juhi kohusetäitja.Mik Mölder ise laupäevasel koosolekul ei osanud. Kaljuste on varem EKRE Kuressaare osakonna senisele juhile Mölderile ette heitnud liigset passiivsust. Mölder ise möönis, et hindas end natuke üle.

Veel artikleid samast teemast »