Stripiklubi omanik süüdistab rivaali kõlvatus parkimises

Teisipäev, 08. november 2016.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 08. november 2016. Kaks konkureerivat striptiisiklubi asuvad ühes hoones. FOTO: Sigrid Osa Kuressaares tegutseva striptiisiklubi Ärtu omanik Õilme Mägi süüdistab konkurendi Royal Gentelmen’s Club perenaist autoga valesti parkimises ja sellega klubi ukseesise varjamises.



Mägi sõnul pargiti BMW maastur laupäeval kella kaheksa ajal õhtul Kiriku 5 maja ette Torni tänava poolsele kõnniteele nii, et masin varjas kesklinna poolt tulijatele Ärtu klubi sissepääsu ja reklaami. “Muidu ei saa konkurendist jagu, kui tuleb auto naksti ukse ette parkida. Maja kõrval tõkkepuu taga on Royalile kolm parkimiskohta ette nähtud, aga need seisid tühjalt,” pahandas Mägi.



Auto seisnud tema väitel kõnniteel võimalikult majaseina lähedal oma viis tundi ja lahkunud alles pärast keskööd. “Liiklusseadus ütleb, et kõnniteel ei tohi parkida, kui ei ole vastavat märgistust. Mis seal vaielda on, kui seadus kehtib kõigile ühtemoodi,” leidis Mägi.



Puudub liikluskorraldusvahend



Naise sõnul helistas ta ajavahemikul kella 22.50-st kuni 00.10-ni mobiiltelefonilt kolm korda lühinumbrile 110 ja informeeris liiklusrikkumisest politseid. Mägi lubas teha politseile ametliku kirja väärteoteate kohta, sest politsei ei olevat tema väitel valesti parkijat rikkumiselt kõrvaldanud.



Liiklusseadusest tulenevalt tohib asulas alla kuue meetri pikkuse A- ja haagiseta B-kategooria mootorsõiduki parkida osaliselt või täielikult kõnniteel, kus seda lubab asjakohane liikluskorraldusvahend, jättes jalakäijale sõiduteest kaugemal kõnniteeserval vabaks vähemalt 1,5 meetri laiuse käiguriba. Mainitud käiguruumi jalakäijatele olevat BMW-ga parkija siiski jätnud.



“Kiriku 5 hoone ees puudub igasugune asjakohane liikluskorraldusvahend, mis lubaks mootorsõiduki parkida täielikult või osaliselt kõnniteel,” kinnitas Mägi, kelle sõnul tekitab kirjeldatud õigusrikkumise menetlemata jätmine kahju Eesti Vabariigi üldisele liikluskorrale ning süvendab õigusrikkujate karistamatuse tunnet.



“Liiklusreeglid on kehtestatud riigis korra hoidmiseks ning ka parkimise lubamiseks on olemas vastavad kohad ja asjakohaste liiklusvahenditega tähistamise võimalus. Lisaks takistab seesugune liiklusnõuete eiramine jalakäijate liikumist kõnniteel ning pääsemist hoonesse,” kirjutas Õilme Mägi politseile suunatud väärteoteates.



Royal Gentelmen’s Clubi omanik Mendi Kallavus lükkas Ärtu perenaise süüdistuse tagasi ning ütles, et tõesti parkis BMW eespool mainitud kohale kauba mahavõtmiseks, kuid mitte kauemaks kui kaheks tunniks ja seda maksimaalselt kuni kella kümneni. Sel ajal tulnud kohale turvamees ja aidanud Kallavusel raskemad asjad maha tõsta.



Võttis kaupa maha



“Kaupa on kogu aeg laetud kõnniteelt. Olen isegi auto jätnud mitmeks tunniks ukse ette, mis siis nüüd lahti? Kui politsei ei ole mind rikkumise eest karistanud, kas konkureeriva firma omanik on õigustatud karistama?” küsis Kallavus.



