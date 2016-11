Uudised

Saaremaa Merispordi Selts lõpetas hooaja

Esmaspäev, 07. november 2016.



Autor: Ann Katarina Meri Esmaspäev, 07. november 2016. Margus Männik. FOTO: Valmar VOolaid Traditsiooni kohaselt on novembri esimene nädalavahetus aeg, mil Saaremaa Merispordi Selts purjetamishooaja pidulikult lõpetab ning olnule tagasi vaatab.



Tänavu korraldati üritus 4. novembri õhtul Kuressaare kultuurikeskuse kontserdisaalis, kuhu olid kogunenud nii auliikmed, sportlased kui ka muudmoodi seltsi tegevustes kaasa löönud asjaosalised.



“Ega seltsi tegevus sellega ju tänavuseks tegelikult ei lõpe, aga millalgi tuleb lihtsalt aasta lõikes kriips vahele tõmmata ja kokkuvõtteid teha,” tõdes kommodoor Margus Männik (pildil). Hooaja lõpetamisele vaatamata pikemat hingetõmbepausi ei toimu, sest juba esimese jää tulekul asutakse ametisse jääpurjetamisega.



90. hooaeg seltsile edukas



Männiku sõnul võib seltsi järjekorras üheksakümnenda hooaja igati kordaläinuks lugeda, hoolimata näiteks sellest, et traditsiooniline Muhu väina regatt seekord Saaremaale ei jõudnudki.



Seevastu oli merispordi seltsil tänavu hammustada eriti suur tükk – nimelt tuli korraldada Saaremaa esimesed maailmameistrivõistlused, kuhu kogunes noori Zoom8 klassis purjetajaid üle kogu maailma.



Muuhulgas mahtusid hooaja tegevustesse ka H. Rebase regatt, Euroopa merepäeva tähistamine, Allirahu regatt, Abruka regatt ja Merepäevade eskaadrisõit, kus Saaremaa purjetajad taas vaprust, innukust ja häid tulemusi üles näitasid.



