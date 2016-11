Uudised

UUS! Nissani juht sõitis teelt välja, mees toimetati haiglasse

Laupäev, 05. november 2016.



Täna, 5. novembril kell 12.26 anti politseile teada liiklusõnnetusest Upa-Leisi maantee 3. kilomeetril. Esialgsetel andmetel oli Upa poolt Leisi poole liikunud sõiduauto Nissan juht kaotanud oma sõiduki üle kontrolli ning kaldus vastassuunavööndisse.



Seal sattus sõiduk külglibisemisse ja paiskus paremale teelt välja vastu puid.



Sõiduki juht, 29-aastane mees sai õnnetuse tagajärjel vigastada ja ta toimetati haiglasse, teatas Lääne prefektuuri pressiesindaja Ruth Vilusaar.



